Aktualizováno: Cena plynu exploduje, ještě nejsme na vrcholu, říká Babiš. Slovensko Čechům zdražilo tankování
- Eskalace konfliktu v Perském zálivu žene ceny plynu i ropy vzhůru.
- Evropské státy reagují regulacemi, stropy či omezením prodeje paliv.
- Výpadky LNG mohou zdražit energie v celé EU, nejvíce ohrožené jsou dovozně závislé země.
Cena plynu ještě více stoupne, obává se premiér Andrej Babiš (ANO). Prohlásil to před odletem na čtvrteční Evropskou radu, kde se má probírat mimo jiné případná změna systému emisních povolenek první generace kvůli dopadům na průmysl.
„Tahle věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. To jsme si ještě včera (ve středu) před tím útokem mysleli, že ceny pohonných hmot v ČR dosáhly vrcholu a že naopak byla šance je snižovat,“ uvedl Babiš. Po izraelském útoku, který je podle premiéra nepochopitelný, se situace totálně změnila a je velice špatná. Židovský stát ve středu zaútočil na významné plynové těžební pole v Perském zálivu, Írán v odvetě vyslal rakety na Katar.
Slovensko zavírá pumpy, zavádí dvojí ceny
Slovensko na rostoucí ceny reagovalo stanovením limitu na tankování. Nejvíce si řidiči smí nabrat pohonných hmot za 400 eur (necelých deset tisíc korun), naftu je možné tankovat pouze do nádrže a dále do nejvýše desetilitrového kanistru.
Pro řidiče ze zahraničí budou platit vyšší ceny. Ty stanoví ministerstvo financí podle průměru cen v Česku, Rakousku a Polsku. Zároveň se na třicet dní budou muset zavřít samoobslužné pumpy a místa, kde nebude možné kontrolovat nová omezující pravidla.
Premiér Babiš před začátkem summitu v Bruselu řekl, že zavedení dvojích cen na Slovensku není dobrým řešením. „Samozřejmě to není dobře, protože my jsme jako Česká republika (se Slovenskem) propojeni, je tam i produktovod. A já se zeptám pana premiéra (Fica, pozn. red.), proč se tak rozhodli,“ řekl Babiš.
Rakousko na rostoucí ceny reagovalo snížením daně z benzinu a nafty o v přepočtu 1,2 koruny na litr. Omezí také marže maloobchodních prodejců.
Maďarsko podobně jako Slovensko zavedlo dvojí ceny podle registrační značky vozu. Domácí řidiči mají nově zastropované ceny na přibližně 37 korunách za litr benzinu, nafta vychází o korunu dráž.
Chorvatsko také stanovilo nejvyšší ceny pohonných hmot, na rozdíl od Maďarska je ale nerozlišuje podle registrační značky vozu. Benzin se smí prodávat za v přepočtu nejvýše 36,60 korun, nafta 37,90 korun.
Co útok, to růst cen
Od začátku války v Íránu před třemi týdny vzrostla cena ropy přibližně o 50 procent, upozorňuje agentura Bloomberg. Problém je nejen uzavřený Hormuzský průplav, kudy putuje přibližně pětina světové spotřeby ropy a čtvrtina spotřeby zemního plynu, ale také útoky na těžební infrastrukturu.
„Trh stále podceňuje a plně nezohledňuje riziko, jak rychle by se to mohlo vyhrotit v přímé dopady na širší energetickou infrastrukturu v Perském zálivu,“ řekl agentuře Haris Khurshid , investiční ředitel společnosti Karobaar Capital LP v Chicagu. „Pokud se to vyhrotí v přímé dopady, pak 120 dolarů nebude strop, ale výchozí bod. Vidět 140 až 160 dolarů nebude vůbec šílené,“ dodal s odkazem na ceny ropy Brent.
Aktuálně žene vzhůru ceny plynu Íránská odveta za izraelský útok, která se zaměřila na katarské město Ras Laffan, kde se nachází největší závod na vývoz zkapalněného plynu na světě. Místní úřady přiznaly, že infrastruktura utrpěla rozsáhlé škody.
„Odvetný útok na Ras Laffan je přesně to, čeho se globální trh se zemním plynem nejvíce obával po úderech na íránské zpracovatelské závody v jižním Parsu,“ řekl Tom Marzec-Manser, ředitel pro evropský plyn a LNG ve společnosti Wood Mackenzie Ltd. „Zatím nevíme, která část průmyslového komplexu byla poškozena, ale v každém případě útok podpoří další růst cen.“
Nejvíce zasažená země EU? Itálie
Nejpostiženějším členským státem Evropské unie je Itálie s dovozem z válečné oblasti za necelých deset miliard dolarů (asi 210 miliard korun). Tvrdí to analýza Vídeňského institutu pro analýzu dodavatelského řetězce (Supply Chain Intelligence Institute), Centra pro vědu o komplexnosti (CSH) a Delfské univerzity.
Země dováží z Kataru zkapalněný zemní plyn (LNG) v hodnotě přibližně 4,4 miliardy dolarů ročně a propan v hodnotě přibližně 3,2 miliardy dolarů.
Výrazně je blokádě průlivu vystavená také Belgie. Dováží katarský LNG v hodnotě přibližně 5,8 miliardy dolarů ročně, a to především přes přístav Zeebrugge. Kromě toho Antverpami prochází významná část obchodu s diamanty ze Spojených arabských emirátů.
Ze všech evropských zemí dopadá blokáda úžiny podle analýzy nejvíce na Británii, která tudy dováží zboží za 12,9 miliardy dolarů ročně. Z toho přibližně 5,9 miliardy dolarů připadá na plynové produkty z Kataru.
Německo a Francie jsou na státech Perského zálivu méně závislé. Německo dováží z postižených zemí zboží za přibližně 5,7 miliardy dolarů a Francie přibližně za 8,1 miliardy dolarů.
Jiných evropských států se blokáda Hormuzského průlivu může dotknout také nepřímo. Výpadek dodávek LNG do Itálie, Belgie nebo Británie může zvýšit ceny plynu v Evropě, uvádějí autoři analýzy.