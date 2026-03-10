ČEZ loni vydělal méně, letos i díky konci windfall tax vyhlíží růst čistého zisku
- Analytici očekávají, že očištěný čistý zisk ČEZ za rok 2025 klesne o zhruba 12 % na necelých 28 miliard korun, čímž se však firma udrží na horní hranici svých původních cílů.
- Přestože loňské výsledky naposledy ovlivnila mimořádná daň, v letošním roce by měl očištěný zisk díky její absenci vzrůst až ke 40 miliardám korun, a to i přes očekávaný propad cen elektřiny.
- Odhadovaná dividenda by měla činit přibližně 41 korun na akcii (pokles ze 47 korun), zatímco vláda potvrzuje svůj záměr ovládnout 100 % akcií společnosti ještě v tomto volebním období.
Energetická společnost ČEZ loni podle předpokladů analytiků zaznamenala pokles zisku i tržeb. Očištěný čistý zisk podniku by podle jejich očekávání měl klesnout pod 28 miliard korun, což by bylo o přibližně 12 procent meziročně méně. Zároveň by ale společnost dosáhla zisku na horní hranici svých původních cílů pro loňský rok. Letos se podle analytiků v hospodaření projeví nižší ceny elektřiny a po letech také absence takzvané windfall tax. Vyplývá to z komentářů analytiků. Společnost ČEZ představí výsledky hospodaření za rok 2025 ve čtvrtek.
ČEZ předloni vydělal 30,5 miliardy korun, čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl téměř o tři procenta. Očištěný čistý zisk, který je klíčový pro výši dividendy, naopak klesl na 31,8 miliardy korun.
Analytik J&T Banky Milan Lávička upozornil, že v loňských výsledcích se naposledy projeví mimořádná daň z neočekávaných zisků. Očištěný čistý zisk tak očekává na úrovni kolem 27,9 miliardy korun, což by znamenalo oproti předloňsku pokles o 12 procent. Meziroční pokles Lávička čeká také u provozního zisku společnosti, který by podle jeho odhadů měl činit kolem 136,6 miliardy korun. Oproti předloňsku by sice šlo o zhruba jednoprocentní pokles, zároveň by ale ČEZ dosáhl na horní hranici vlastních cílů pro loňský rok. Tržby podniku pak Lávička předpokládá na úrovni 329,1 miliardy korun, meziročně tedy o pět procent nižší.
Meziroční pokles v hospodaření ČEZ očekává také analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Čistý zisk by podle něj mohl činit 27,5 miliardy korun a provozní zisk zhruba 137,1 miliardy korun. „Tím by ČEZ splnil celoroční cíle,“ podotkl.
Společnost by ve čtvrtek měla také zveřejnit vlastní výhled hospodaření pro letošní rok. Podle Lávičky sice už nebude hospodaření ČEZ zatíženo windfall tax, tedy daní z neočekávaných zisků, na druhou stranu průměrná realizovaná cena elektřiny by se měla oproti loňsku propadnout o více než pětinu. Počítá proto s výrazným poklesem provozního zisku ke 115 miliardám korun, očištěný čistý zisk by naopak měl stoupnout na 40 miliard. Podobný vývoj čeká také Trampota, který předpokládá pokles provozního zisku k 112,5 miliardy korun a naopak růst čistého zisku na 37,4 miliardy korun.
Návrh dividendy představenstvo ČEZ zveřejní zřejmě až v příštích měsících. Vzhledem k aktuálně nastavené dividendové politice podniku ovšem analytici očekávají dividendu na úrovni 80 procent ze zisku. To by podle jejich výpočtu znamenalo zhruba 41 korun za akcii, tedy méně než před rokem. Z předloňského zisku společnost vyplácela 47 korun za akcii.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Vláda ANO, SPD a Motoristů v minulých týdnech avizovala plán na plné ovládnutí firmy. Stihnout ho chce v aktuálním volebním období.