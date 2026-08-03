ČEZ začíná vyplácet dividendu. Akcionářům pošle 22,6 miliardy korun
- Energetická společnost ČEZ v pondělí začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii.
- Celkem vyplatí 22,6 miliardy korun.
- Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard korun.
O výši dividendy rozhodla valná hromada firmy v červnu, vsoučasnosti má ČEZ 168 tisíc akcionářů. Stát by měl dividendu mít na účtu hned první den. Výplatu ČEZ zajišťuje prostřednictvím České spořitelny a lze využít pro žádost o výplatu i bankovní identitu. Dividenda odpovídá 80 procentům z loňského očištěného zisku společnosti.
Včetně této dividendy polostátní ČEZ svým akcionářům dosud vyplatil 522 miliard korun, tedy více než půl bilionu korun. Dividendy začal ČEZ vyplácet od roku 2001.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V letošním prvním čtvrtletí vydělala 14,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13 procent.
Současná vláda plánuje zestátnění společnosti, stihnout to chce do konce volebního období v roce 2029. Prvním krokem je podle analytiků chystané vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy. Záměr v červnu schválila valná hromada. ČEZ v rámci tohoto plánu následně založil novou dceřinou firmu s názvem ČEZ Energy, do níž chce v následujících měsících vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. ČEZ si v nové firmě ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část nabídne investorům.