ČEZ už nebrzdí windfall tax. Zisk má růst, tržby srazí levnější elektřina
- Energetická skupina ČEZ by měla v prvním čtvrtletí meziročně mírně zvýšit čistý zisk.
- Podle odhadů analytiků by mohl dosáhnout zhruba 13 až 14 miliard korun.
- Pomoci má především konec windfall tax, která v minulých letech hospodaření firmy výrazně zatěžovala.
Tržby i provozní zisk by ČEZu měly proti loňsku klesnout, hlavně kvůli nižším cenám elektřiny a slabší výrobě. Vyplývá to z komentářů analytiků. ČEZ zveřejní výsledky za první kvartál ve čtvrtek.
Za celý loňský rok ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk tak meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy o 5,8 procenta. Za poklesem stály hlavně vyšší odpisy. Mírně se snížily také zisk před zdaněním a odpisy EBITDA, provozní výnosy i očištěný čistý zisk, který je důležitý pro výplatu dividendy.
Analytik J&T Banky Milan Lávička čeká za první čtvrtletí čistý zisk ČEZ kolem 12,9 miliardy korun. Proti stejnému období loňského roku by to znamenalo růst přibližně o dvě procenta. Hlavním důvodem je podle něj právě konec daně z mimořádných zisků, kterou skupina odváděla v předchozích třech letech a zaplatila na ní vysoké desítky miliard korun.
S pozitivním dopadem absence windfall tax počítá také analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Čistý zisk odhaduje až na 14 miliard korun, což by představovalo meziroční nárůst o více než deset procent. „Rozdíl u této položky ve srovnání se stejným obdobím předchozích roku je zejména v daňové sazbě," podotkl Trampota.
Zisk EBITDA může klesnout o pětinu
U dalších ukazatelů ale analytici čekají slabší vývoj než před rokem. Provozní zisk EBITDA oba odhadují zhruba na 34,4 miliardy korun. Meziročně by tak klesl asi o pětinu.
Výraznější propad tržeb předpokládá Lávička. Podle jeho odhadu by mohly za první čtvrtletí dosáhnout 83,6 miliardy korun, což by bylo meziročně o 11 procent méně. Důvodem mají být hlavně nižší ceny elektřiny a menší objem výroby, mimo jiné kvůli delším odstávkám v jaderných elektrárnách. Trampota rovněž počítá s poklesem tržeb, jeho odhad je ale mírnější. Čeká 89,9 miliardy korun, tedy meziroční snížení o 3,7 procenta. Připomněl také, že ceny elektřiny po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě vzrostly, na letošní průměrnou cenu elektřiny to ale podle něj nebude mít zásadní vliv.
Vlastní výhled na celý letošní rok představilo vedení ČEZ v březnu. EBITDA by podle něj měla klesnout na 103 až 108 miliard korun. Očištěný čistý zisk, který je rozhodující pro dividendu, firma očekává v rozmezí 27 až 31 miliard korun. Oba analytici označují tato čísla za poměrně konzervativní. Podle Trampoty by proto společnost mohla výhled už upravit, Lávička naopak čeká, že vedení spíše vyčká na další vývoj v první polovině roku.
ČEZ je největší energetickou společností v Česku. Jeho většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží přibližně 70 procent akcií.
