Nabídnou lidové dluhopisy tučnou rentu? Stát nemá na výběr, trh si žádá nejvyšší úrok za tři roky
- Rostoucí napětí v Íránu vrací trhy do inflačního módu a nutí investory požadovat po státech citelně vyšší výnosy.
- Ministerstvo financí zanedlouho odhalí parametry nové emise Dluhopisů republiky, která po letech cílí na běžné občany místo velkých hráčů.
- Aktuální situace na trzích staví stát do složité pozice, kdy musí volit mezi atraktivitou pro lidi a neúměrným zatížením státního rozpočtu.
Ještě v polovině dubna se zdálo, že konzervativní investoři hodlají válku v Íránu vytěsnit ze svých myslí jako nelogický zkrat, jsou připraveni zapomenout a jít dál. Frustrace z nevyzpytatelnosti konfliktu se ovšem v posledních týdnech stala opět palčivou. Investorům do státních dluhů, včetně českého, tak už zase dochází trpělivost, přepínají do inflačního módu a žádají, aby jim očekávané budoucí zdražování státy pokryly vyšším úrokem.
Obdobná úvaha leží i před tuzemskými drobnými investory, kteří s napětím očekávají emisi Dluhopisů republiky určenou po letech namísto velkým hráčům široké veřejnosti.
„Situace z pohledu státu není příznivá. Výnosy státních dluhopisů se pohybují poblíž nejvyšších úrovní od roku 2023. Je tedy logické, že se aktuální výnosová mapa trhu bude muset určitým způsobem promítnout i do případné nabídky pro retailové investory,“ uvádí expert brokera XTB Jiří Tyleček. Pokud by stát přišel s podobnou emisí dříve, pravděpodobně by mu postačilo nabídnout nižší výnos. „Válka v Íránu skutečně tlačí výnosy dluhopisů nahoru a pokud bude Ministerstvo financí chtít být v rámci trhu konkurenceschopné, bude muset také nabídnout více,“ zdůrazňuje ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil.
