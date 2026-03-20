CSG míří do Polska. Kupuje výrobce komponentů pro obranné systémy
- CSG plánuje akvizici polské firmy DOMAR MS, výrobce komponentů pro obranné systémy.
- Transakce má posílit dodavatelský řetězec a rozšířit aktivity skupiny v Polsku.
- Skupina chystá investice do výroby i zvýšení počtu zaměstnanců závodu.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) chce koupit polského výrobce kabeláže a dalších komponentů pro obranné systémy DOMAR MS. Oznámila to v pátek v tiskové zprávě. Cenu CSG neuvedla.
Transakci plánuje dokončit v následujících týdnech po splnění formálních a regulatorních podmínek. Jedná se podle skupiny o první akvizici CSG v Polsku. Pozici na tamním trhu chce posílit, chystá rozšiřování výroby a navýšení počtu zaměstnanců DOMAR MS.
CSG prostřednictvím své dceřiné společnosti CSG Polska podepsala předběžnou dohodu o akvizici DOMAR MS, která je podle skupiny jedním z předních polských výrobců kabeláže, kabelových svazků a rozvodných skříní a distributorem elektrických konektorů pro obranné systémy.
Výrobky firmy se používají ve vojenských vozidlech, radarových systémech, komunikačních a elektronických systémech i v leteckém průmyslu. Pro skupinu znamená tato akvizice podle místopředsedy představenstva CSG Davida Choura nejen nové příležitosti k podnikání na mezinárodních trzích, ale také posílení vlastního dodavatelského řetězce skupiny.
„Přináší klíčové kompetence v oblasti kabelových svazků a elektrických konektorů, které jsou nezbytnými komponenty všech moderních systémů. Akvizice nám rovněž pomůže optimalizovat výrobní náklady a urychlit vývoj nových systémů,“ uvedl Chour.
„Začlenění společnosti DOMAR MS do struktury CSG nejen zachová její stávající technologické a výrobní kapacity a současnou úroveň zaměstnanosti, ale také vytvoří podmínky pro její další dlouhodobý rozvoj,“ uvedl předseda představenstva CSG Polska a viceprezident CSG pro prodej Wojciech Grzonka.
Po dokončení transakce bude DOMAR MS podle CSG nadále plnit všechny stávající smlouvy a závazky. „Polsko zůstane hlavním trhem společnosti a DOMAR MS bude dále rozvíjet spolupráci se stávajícími zákazníky a obchodními partnery,“ sdělil Grzonka. Navíc skupina plánuje investice do zvýšení výroby závodu. Počet zaměstnanců DOMAR MS chce zvýšit ze současných 220 ještě během letoška na zhruba 300.
CSG plánuje dále rozvíjet své aktivity v Polsku, a to například v dodávkách moderních řešení pro polské ozbrojené síly i zvyšováním podílu lokální výroby a rozšiřováním průmyslových kapacit v Polsku. Skupina rovněž nedávno podepsala strategickou dohodu o průmyslové spolupráci s polskou státní skupinou PGZ a podílí se třeba na dodávkách podvozků pro polské zaminovací systémy.
Skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích světa. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. V roce 2024 CSG meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (podle průměrného kurzu České národní banky za rok 2024 asi 13,2 miliardy Kč). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy Kč).