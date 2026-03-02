Strnad dobývá Maďarsko. Díky novým strategickým podílům může vzniknout i HIMARS na Tatře
- Zbrojařská skupina CSG vstupuje do maďarského obranného průmyslu.
- Díky nákupu podílů ve firmách 4iG a Rába Automotive Holding bude dodávat tisíce těžkých taktických vozidel s výrobou v Maďarsku.
- Plánuje také export středních vozidel a integraci raketových systémů HIMARS.
Globální průmyslově-technologická skupina CSG vstupuje do maďarského obranného průmyslu, získává 49procentní podíl ve společnosti 4iG Space & Defence Technologies. A zároveň se stává 37procentním vlastníkem firmy Rába Automotive Holding Plc. Hodnota transakce činí miliardu eur.
„CSG dnes patří mezi nejrychleji rostoucí obranně-průmyslové skupiny. Opíráme se o vlastní vývoj, silné výrobní kapacity a schopnost rychle navyšovat produkci v klíčových segmentech, od pozemní techniky přes munici až po komplexní systémy. Právě tuto zkušenost chceme přenést do Maďarska,“ konstatuje CEO a předseda představenstva CSG Michal Strnad.
Nové projekty navazují na dřívější spolupráci CSG, 4iG a Rába Automotive Holding a mají posílit nejen maďarský, ale i evropský obranný průmysl.
Těžká taktická vozidla i nový exportní program
Společnost 4iG už oznámila podpis rámcové smlouvy s maďarským státem na dodávku až několika tisíc těžkých taktických vozidel pro armádu, na kterých se bude podílet CSG. K objednávce na několik set prvních vozidel by mělo dojít v nejbližší době. Významná část výroby a montáže bude probíhat v Maďarsku ve spolupráci s Rába AutomotiveHolding a má přispět k posílení tamních výrobních kapacit. A současně Strnadova zbrojařská skupina plánuje integraci systémů HIMARS na podvozcích Tatra.
CSG zároveň přináší Rába Automotive Holding nový exportní program na střední taktická vozidla v hodnotě jedné miliardy eur. „Společně s partnery budujeme dlouhodobě udržitelný průmyslový ekosystém s vysokou přidanou hodnotou,“ doplňuje generální ředitel CSG Defence Systems Jan Marinov.
Nová éra
Podle předsedy představenstva a generálního ředitele skupiny 4iG Gellérta Jászaie představují oznámené dohody dosud největší pokrok ve strategii skupiny 4iG v oblasti obranného průmyslu.
„V historii maďarského kosmického a obranného průmyslu může začít nová éra. Navazujeme partnerství a spolupráci s předními společnostmi v oblasti obranného průmyslu a technologií ve střední Evropě, Spojených státech a Turecku, díky čemuž lze v Maďarsku vytvářet domácí, ale zároveň exportovatelné obranné technologie a systémy,“ uvedl Jászai s tím, že vše dohromady to posiluje suverenitu Maďarska a v dlouhodobém horizontu definuje jeho místo v mezinárodním obranném průmyslu.
CSG dlouhodobě rozvíjí strategická partnerství ve střední Evropě s cílem posilovat technologickou konkurenceschopnost a obranné schopnosti členských států EU a NATO. Posledně oznámené projekty představují konkrétní naplnění této strategie a potvrzují ambici skupiny systematicky investovat do moderních výrobních kapacit, inovací a mezinárodní spolupráce.
Slavnostního aktu v Budapešti se účastní také předseda maďarské vlády Viktor Orbán, ministr průmyslu a obchodu České republiky Karel Havlíček a velvyslankyně ČR v Maďarsku Eva Dvořáková.