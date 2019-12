Tesla Cybertruck by v Evropě nemohla vyjet na silnice | E15.cz

Rozruch, který rozpoutal nejnovější model automobilky Tesla již asi není třeba představovat. I přes jeho vzhled a mnohá „ale“ přijala společnost Elona Muska ihned po uvedení Cybertrucku několik set tisíc předobjednávek. Fanoušci a nadšenci v Evropě mají ale nejspíše zatím smůlu. Německé kontrolní sdružení TÜV tvrdí, že by nová Tesla v tuto chvíli neprošla testy a nemohla by tak vyjet na evropské silnice.

Futuristicky vyhlížející Cybertruck je podle odborníků z TÜV v tuto chvíli v rozporu se společnou evropskou filozofií o bezpečnosti u automobilů. „Cybertruck se tváří jako velice bezpečné auto. Jenže jím pro naše standardy zatím není. Tesla bude muset provést zásadní a komplexní změny,“ tvrdí Stefan Teller z TÜV pro server en24.

Doplnil, že největším rozdílem mezi Evropou a Spojenými státy v automobilovém průmyslu je právě posuzování toho, jaká auta smí vyjet na silnice. „Například v Německu musí každý automobil projít nezávislou technickou zkouškou a dalšími zátěžovými testy, než je mu umožněno vyjet na silnice. Ve Spojených státech si tyto bezpečnostní prověrky dělají samotné automobilky,“ doplnil Teller.

Německé TÜV v případě Cybertrucku nejvíce vadí fakt, že je vyroben z vysoce tuhého materiálu. Podle organizace by toto mohlo představovat velké bezpečnostní riziko pro ostatní automobily. „Cybertruck by sice ochránil jeho posádku, ale zatím nevíme, jak by při srážce s ním dopadly ostatní automobily,“ uvedl odborník z TÜV Stefan Keller.

Poukázal navíc i na německou vyhlášku která stanovuje, že v zemi nesmí jezdit automobily s tuhou přední částí vozidla. V tomto případě jde především o ochranu chodců v případě kolize s automobilem.