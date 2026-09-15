Emisní povolenky pro dopravu a budovy se změní. Europoslanci schválili cenový strop
- Systém povolenek se rozšíří na silniční dopravu a vytápění budov.
- Spuštění je plánováno na rok 2028.
- Podle kritiků dopadne zdražení paliv na domácnosti a malé firmy.
Poslanci Evropského parlamentu schválili úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur (1100 korun) za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Úprava vstoupí v platnost poté, co ji schválí také členské státy, které se s europarlamentem předběžně dohodly na její podobě v červnu.
Systém emisních povolenek má producenty motivovat ke snižování zplodin oxidu uhličitého. Velká část politiků se však obává možného dopadu vysokých cen povolenek na obyvatele, který by se v systému ETS 2 mohl projevit prostřednictvím plateb za vytápění budov.
„Je to o ochraně našich občanů, kteří již čelí vysokým cenám energií,“ prohlásila krátce před hlasováním česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejpočetnější frakce Evropské lidové strany, která byla zpravodajkou návrhu. Úpravu parlament schválil hlasy 467 poslanců, 158 bylo proti a 41 se hlasování zdrželo.
Eurokomisař Magnus Brunner prohlásil, že unijní exekutiva do října 2027 zhodnotí účinnost „opatření k ochraně potenciálně ohrožených domácností“. Systém by pak podle upravených pravidel měl začít fungovat v roce 2028. Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.
Platby za velké lodě a konec zvýhodnění letadel
Nová podoba trhu s emisními povolenkami počítá také s postupným zahrnutím lodní dopravy, týkat by se to mělo lodí s tonáží nad 5000 tun. Postupně se také zruší bezplatné povolenky pro letectví a zvýší podpora udržitelných leteckých paliv.
Povolenky v systému ETS 2 nemají nakupovat jednotliví producenti skleníkových plynů (typicky koncoví spotřebitelé jako domácnosti nebo motoristé), ale dodavatelé energií a paliv, kteří je promítnou do cen.
Dosavadní ETS 1 (energetika, průmysl) pokrývá necelých 40 procent všech emisí skleníkových plynů v EU, nový ETS 2 se bude týkat dalších zhruba 47 procent, a zpoplatnění tak bude podléhat 87 procent emisí v unii. Zbývající procenta vznikají zejména v zemědělství a při zpracování odpadů.
Například automobil vyprodukuje při spalování benzínu či nafty kolem 2,5 kilogramu CO2 z litru paliva. Při ceně povolenky 45 eur (tedy 1100 korun) za tunu to znamená zdražení zhruba o tři koruny na litru. Pro průměrný dům se spotřebou 15 000 kWh plynu, která jej využívá na topení, ohřev vody i vaření, by to znamenalo při stejné ceně povolenky zvýšení ročního účtu zhruba o 1600 korun.