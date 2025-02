Jaké jsou současné bezpečnostní hrozby? A co čeká český obranný průmysl v budoucnu? Nejen na to odpoví konference, kterou pořádá CNC spolu s Reflexem a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Akce se uskuteční 27. února v Prague Business Club. Vystoupí například bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský a my u toho také nebudeme chybět.

