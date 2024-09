Francouzská energetická společnost EDF může začít spouštět svůj nový reaktor v elektrárně Flamanville. Dostala pro to povolení od francouzského úřadu pro jadernou bezpečnost ASN. Pro EDF jde o významný milník, výstavba nového reaktoru má totiž 12 let zpoždění.

ASN vydalo rozhodnutí, které „povoluje EDF provádět operace ke spuštění štěpné jaderné reakce v reaktoru“. ASN bude dále dohlížet na spouštění reaktoru a bude povolovat navýšení výkonu výroby elektřiny.

EDF předpokládá, že nový reaktor připojí k síti do konce letošního podzimu. Mělo by se tak stát v situaci, kdy se reaktor dostane na 25 procent svého výkonu. To je o několik měsíců později, než francouzská společnost předpokládala. Na 100 procent výkonu by se reaktor mohl dostat na konci roku, píše francouzský tisk.

Nový reaktor v elektrárně Flamanville bude mít s 1600 MW nejsilnějším výkon ve Francii. Je to zhruba o 500 MW více, než je výkon jednoho bloku Temelína. Po připojení k síti bude ve Francii fungovat pro výrobu elektřiny 57 reaktorů.

Budování nového reaktoru má zhruba 12 let zpoždění. Náklady podle odhadů dosáhly 13,2 miliardy eur, původní projekt počítal s 3,3 miliardy eur. Francouzský účetní dvůr však v roce 2020 „konečnou fakturu“ odhadl na 19 miliard eur se započítání nákladů na financování projektu. To je zhruba 503 miliard korun s ohledem na kurz z roku 2020.