Pokud se transakci podaří schválit, bude to znamenat zásadní milník pro FTMO. Oanda, která byla založena v roce 1996, je jednou z předních světových online obchodních skupin nabízejících drobným i firemním klientům obchodování s celou řadou aktiv, jako jsou cenné papíry, deriváty, kryptoměny, komodity či jiné finanční nástroje.

„Akvizice společnosti Oanda je klíčovým krokem k naplnění naší dlouhodobé vize. Věříme, že to bude velmi přínosné pro všechny relevantní účastníky trhu včetně stávajících i potenciálních zákazníků FTMO i Oandy. Jsme potěšeni, že můžeme přivítat stávající manažerský tým Oandy, jehož výsledky na regulovaných trzích, obsáhlé odborné znalosti v oblasti řízení rizik a filozofie zaměřená na zákazníka posunou FTMO na další úroveň,“ okomentovali akvizici spoluzakladatelé FTMO Otakar Šuffner a Marek Vašíček.

Transakce za vyšší jednotky miliard korun

Podmínky transakce strany nezveřejnily, je však zřejmé, že jde o dosud největší akvizici této české podnikatelské dvojice. CVC získala společnost Oanda v roce 2018 za 160 milionů dolarů a podle informací e15 FTMO tuto částku výrazně převýšila. „Transakce vyšla na stovky milionů dolarů a v přepočtu na koruny vyšší jednotky miliard korun,“ sdělil zdroj z oblasti fúzí a akvizic, který si nepřál být jmenován.

Co přesně akvizice společnosti Oanda znamená pro FTMO, české duo zatím nechce komentovat. Spoluzakladatelé zatím pouze sdělili, že po dokončení transakce plánují zachovat skupinu Oanda jako plně samostatný podnik a konkrétnější plány si nechávají pro sebe.

FTMO už od roku 2022 zmiňuje, že jedním z jejích hlavních strategických cílů je posílení právě v oblasti finančního makléřství, a to i z hlediska geografického zastoupení. Od té doby čeští finančníci byli blízko koupě brokera JFD Brokers, díky němuž mohla FTMO rozšířit tyto služby do Německa, Španělska nebo do Bulharska. Z akvizice ale nakonec sešlo.

Oanda je přitom oproti JFD Brokers řádově větší společnost a teritoriálně také mnohem rozkročenější. Působí hned na třech kontinentech – kromě Evropy také v Severní Americe nebo v Asii, například v Japonsku, kam FTMO chtěla expandovat už delší dobu.

Oanda v rámci svých služeb poskytuje také obchodní data, poradenství, analýzy a od loňského roku se stala také přímým konkurentem FTMO, když pod programem Oanda Labs klientům umožnila získat podíl na zisku v rámci takzvaného Prop Tradingu. Jde o praxi, kdy firma obchoduje na burze za své vlastní finanční prostředky, nikoliv za peníze klientů, a těm úspěšným dává ze zisků provize.

Jedním z dalších motivů transakce tak může být i zvyšující se konkurence mezi Prop Trading firmami, tedy na trhu, na kterém FTMO vyrostla. Na lukrativní trh vstupuje čím dál více nových firem. Například v Česku tyto služby začala nedávno nabízet společnost Fintokei.

Pražská FTMO byla poslední roky nejrychleji rostoucí technologickou firmou středoevropského regionu, a její zakladatelé se tak začínají umisťovat i v žebříčcích nejbohatších Čechů. V loňském roce FTMO dosáhla obratu ve výši téměř pěti miliard korun a hrubého provozního zisku EBITDA přibližně 2,3 miliardy korun. Oba ukazatele meziročně vylepšila o nižší desítky procent.

Na velké transakci se podílela i řada poradců. Na straně FTMO pomáhala společnost EY, J.P. Morgan a Latham & Watkins LLP, skupině CVC zase radily firmy Nomura, Santander a Milbank LLP.