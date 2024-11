Vítězem hlavní kategorie žebříčku Deloitte Technology Fast 50 CE nejrychleji rostoucích firem ve středoevropském regionu je letos česká firma Oddin.gg, která vytváří nástroje pro esport. Druhé místo obsadila rovněž česká společnost MAGU. Do první padesátky probojovalo 17 českých firem.

České firmy letos tvoří třetinu první padesátky nejrychleji rostoucích technologických společností v regionu. Oddin.gg zaznamenala roční tempo růstu na úrovni 7958 procent. Společnost vytváří ekosystém technologických nástrojů a datových analytik v oblasti esportu. MAGU, která skončila druhá, se zabývá vývojem a distribucí rostlinných probiotických nápojů.

V první desítce se letos objevili také další české firmy JOBka services a Woltair, které se mezi nejrychleji rostoucími firmami v regionu umístily i v minulém roce, kdy žebříček ovládly české společnosti FTMO a CityZen.

„Za naším úspěchem stojí kombinace odhodlání a schopnosti překonávat zásadní výzvy, včetně překonání dvou momentů, kdy byla ohrožena samotná existence firmy. Věřili jsme své vizi a šli dál,“ uvedl spoluzakladatel a ředitel společnosti Oddin.gg Vlastimil Venclík.

Soutěž Deloitte Technology Fast 50 CE oceňuje firmy ve čtyřech kategoriích. Vedle hlavní Fast 50 pro etablované start-upy je to kategorie Impact Stars pro společnosti s pozitivním společenským dopadem, Companies to Watch pro nadějné start-upy a CE Tech Rocketship! ve spolupráci s Google Cloud pro průkopnická technologická řešení.

V kategorii Companies to Watch byly oceněny mladé, dynamické firmy s výrazným růstovým potenciálem, které mohou být budoucími kandidáty pro hlavní kategorii. Stejně jako v žebříčku Fast 50 se zde hodnotí tempo růstu tržeb, ale s tím rozdílem, že se sleduje pouze poslední tříleté účetní období namísto čtyř let. V této kategorii letos zvítězila česká firma Antivirus s aplikací Patron GO, která svým uživatelům automaticky analyzuje bankovní platby a nabízí jim úspornější variantu nebo kvalitnější službu za stejnou cenu.

Kategorie Impact Stars oceňuje firmy, které svými inovativními produkty a službami přispívají k pozitivním změnám ve společnosti a na trhu. Letos si ocenění za Českou republiku odnesly Kardi AI Technologies, FaceUp Technologies a M.arter. Kardi AI pomocí umělé inteligence dělá z dlouhodobého monitoringu EKG jednoduchý a cenově dostupný proces a služba M.arter pomáhá rodičům i zaměstnavatelům sladit rodinný život s kariérou, díky vzdělávacím programům, inzertnímu portálu s flexibilními úvazky, službám a produktům pro firmy.

Speciální ocenění CE Tech Rocketship! od Deloitte a Google Cloud letos získala firma Born Digital. Ta vyvinula platformu Digital Human, která je schopna provádět téměř jakékoli kognitivní nebo administrativní operace jako skutečný člověk.