V žebříčku nejbohatších Čechů přibyli dva třicátníci. Jejich FTMO za pět let vzrostlo o 6000 procent

Na předních příčkách žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků si každoročně pomyslné žezlo předávají známé tváře byznysu. Letos se do jeho čela po dlouhých letech dominance rodiny Kellnerových postavil Daniel Křetínský. To ale neznamená, že v žebříčku není místo pro nováčky. Na seznam sestavený redakcí e15 se nově dostali zakladatelé firmy FTMO – Otakar Šuffner a Marek Vašíček. Hodnota majetku každého z nich dosahuje 9,7 miliardy korun.

Zatímco Šuffner si na střední škole přivydělával na brigádě ve fastfoodovém řetězci McDonald’s, Vašíček od čtrnácti let dovážel a prodával oblečení z Ameriky. V pouhých sedmnácti letech se podílel na řízení lokální značky skateboardů s americkou výrobou a vyzkoušel si například i pořádání e-sportových turnajů nebo programování webů. Cesty obou podnikavců se nakonec spojily na Vysoké škole ekonomické v Praze, a protože je oba bavil trading, rozhodli se mu začít věnovat naplno.

Firmu FTMO založili v roce 2014 nejdříve pod názvem Získejúčet.cz. V době, kdy si jejich spolužáci postupně prošlapávali cestu vzhůru jako zaměstnanci korporátů a zavedených firem, se Šuffner s Vašíčkem vydali do neznáma.

O co se vlastně v žižkovských kancelářích pokoušejí, zprvu nechápali ani jejich nejbližší – a nevěřili jim ani potenciální investoři. To se ale v roce 2019 změnilo. Za pět let jejich online tradingové platformě vzrostly zisky o téměř šest tisíc procent a FTMO se tak stalo nejrychleji rostoucí technologickou firmou středoevropského regionu. A z obou zakladatelů se stali miliardáři, kteří učí Evropu, co je to vlastně ten „pop trading“.

Byznys FTMO podle Vašíčka stojí na dvou nohách. Většinu tržeb získává z poplatků od svých uživatelů a druhou část příjmů tvoří zisky z burzovních obchodů. Ačkoliv traderem se může stát na platformě každý, musí projít školením a testovací fází, která je zakončena zkouškou. Celý proces trvá v průměru zhruba měsíc až dva a zájemci za něj zaplatí od 4 do přibližně 27 tisíc korun, podle druhu školícího programu. A právě vzdělávání je tak další složkou, na které FTMO stojí. Nabízí totiž pomoc zkušených traderů, psychologů, ale také doplňkové aplikace různého zaměření.

Původně koncept těžko pochopitelný i pro velké brokerské domy je dnes samostatným odvětvím, do kterého se pouští stále více hráčů. „Dnes už to trh pochopil. Vznikají podobné firmy a investoři vědí, o co jde. My jsme byli první, a slyšet o nás bylo až ve chvíli, kdy nás čísla dostala na špičku žebříčku nejrychleji rostoucích technologických firem podle společnosti Deloitte,“ říká Šuffner. Odkazuje se tak na vítězství v soutěži Fast 50 v roce 2023, ve které Deloitte oceňuje inovativní firmy.

Marek Vašíček (vlevo), Otakar Šuffner (vpravo)|e15 Michael Tomeš

FTMO už má za sebou akvizici společnosti Quantlane, tedy hráče z oboru, který spravuje platformu umožňující přístup k akciovým trhům a sofistikovanou analýzu dat. Akvírovalo také marketingovou agenturu eVisions a do svého portfolia by zakladatelé v budoucnu rádi zařadili nějakou platební platformu.

Díky dosaženým úspěchům by mohli Vašíček i Šuffner ve svých jednatřiceti, respektive pětatřiceti oba odejít do důchodu, s podnikáním ale dle svých slov zatím končit nechtějí. „Teď se rodí velká společnost, máme velké plány. Je to rozhodně mnohem zajímavější než odejít,“ řekl Šuffner v polovině července e15.

Na seznamu bohatých, sestaveném redakcí e15, ale nejsou jedinými čerstvými třicátníky. Do top desítky se v pouhých 32 letech dostal pokračovatel zbrojařské tradice Czechoslovak Group Michal Strnad s majetkem v hodnotě 103 miliard. Jen něco málo přes třicet je pak také česko-americkému podnikateli Janu Bednářovi, zakladateli společnosti ShipMonk. Ten má na účtech přibližně 13 miliard.