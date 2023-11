Volkswagen gigafactory v Líních nepostaví | e15.cz

Koncern Volkswagen znovu odložil rozhodnutí o tom, kde bude stavět svou další továrnu na baterie do elektromobilů. Oznámil to předseda představenstva německé skupiny, do které patří i Škoda Auto, Oliver Blume. Ten o možné výstavbě továrny v Líních na Plzeňsku jednal v pondělí s premiérem Petrem Fialou (ODS), jak avizovala e15. Přesto že premiér dříve prohlásil, že je třeba dovést jednání k výsledku, nestalo se tak. Ministr průmysl a obchodu Síkela zároveň na tiskové konferenci řekl, že Česko jedná s dalšími zájemci o výstavbu gigafactory.

Blume oznámil, že Volkswagen v současné době nebude rozhodovat o jakýchkoliv dalších lokalitách pro výstavbu továrny v Evropě. Zdůvodnil to pomalejším růstem prodejů elektromobilů na evropských trzích.

„Vzhledem k situaci na trhu včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách v Evropě. Zároveň už koncern Volkswagen a PowerCo tři místa pro výrobu bateriových článků vybraly,“ prohlásil Blume s odkazem na továrny v německém Salzgitteru, španělské Valencii a kanadském St. Thomas. Jen tyto závody mají výrobní potenciál až 200 gigawatthodin ročně.

Na transformaci Škody Auto se odkladem výstavby gigafactory nic nemění prohlásil šéf české automobilky Klaus Zellmer. „Jsme odhodláni pomáhat s transformací automobilového průmyslu. Budoucnost společnosti Škoda Auto je elektrická a my jsme se zavázali do roku 2027 investovat 5,6 miliardy eur do elektromobility a 700 milionů EUR do digitalizace,“ uvedl Zellmer.

Blume připomněl, že se koncern rozhodl vyrábět budoucí elektrické modely Škoda v České republice. „Zároveň zůstáváme v rámci probíhajícího procesu transformace s českou vládou v úzkém kontaktu a budeme pokračovat ve strategických jednáních,“ dodal.

Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po jednání vlády prohlásil, že vláda „nemůže dál čekat na rozhodnutí Volkswagenu a bude se soustředit na jiné projekty výroby baterií v Česku. Pozemek v Líních nemůže dále držet pro tento projekt.“

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) řekl, že Česko dál jedná s pěti různými potenciálními investory z různých kontinentů, kteří by v Česku mohli postavit továrny na bateriové články. Investice by se mohly pohybovat od nižších do vyšších jednotek miliard eur, více informací včetně jmen investorů neuvedl.

Dva projekty jsou podle Síkely podobného rozsahu jako plánovaná gigafactory Volkswagenu a tři jsou menší. Pro menší projekty ministerstvo průmyslu nabízí jiné lokality, stejně jako pro jeden z těch větších. U posledního projektu, který je v počátečním stadiu jednání, jsou ve hře i původně plánované Líně, uvedl Síkela.

Volkswagenu stačí rozhodnout až za dva roky

„Rozhodnutí není zdaleka definitivní. Lokalita byla skvěle připravena a Volkswagen oceňuje jednání s vládou Petra Fialy. S tím, jak v Evropě poroste obliba elektromobility, je klidně možné, že za dva až pět let bude VW o tuto lokalitu mít znovu zájem,“ reagoval pro e15 člen představenstva Škody Auto Martin Jahn.

Německý koncern ohlásil plán vybudovat továrnu na baterie do elektromobilů pro střední a východní Evropu v březnu 2021. Vedle Česka zvažoval výstavbu také v Maďarsku nebo v Polsku.

Původní plán Volkswagenu počítal s vybudováním šesti továren s celkovou kapacitou 240 gigawatthodin. V různé fázi přípravy jsou závody ve švédském Skellefteå, dolnosaském Salzgitteru a španělské Valencii. Ty by měly pokrýt potřeby VW v oblasti baterií až do roku 2028. Volkswagen tak nepotřebuje zahájit výstavbu další továrny před rokem 2025, citovala už dříve agentura Reuters člena představenstva koncernu Thomase Schmalla.

Zatímco v Česku dosud žádná továrna na baterie do elektromobilů nestojí, v Polsku, Maďarsku či Německu je takových projektů hned několik. Hlavně první dva jmenované státy dokázaly přilákat největší asijské investory a lídry trhu jako CATL, LG, SK ON nebo Samsung SDI.

Po suverénně první Číně, která loni vyrobila bateriové články o celkové kapacitě 893 gigawatthodin, následovalo Polsko se 73, USA se 70 a Maďarsko s 38 GWh. Desítku zemí s největším objemem výroby doplňují Německo, Švédsko, Jižní Korea, Japonsko, Francie a Indie. Čína ovládala 77 procent trhu, ostatní země pouze jednotky procent.

Chybějí vhodné pozemky

Šéf agentury CzechInvest Petr Očko pro e15 uvedl, že vedle Volkswagenu jedná agentura i s dalšími potenciálními zájemci o výstavbu gigafactory v Česku. Spekuluje se například o možném zájmu jihokorejského LG o zbudování továrny na baterie na severní Moravě. S dalšími potenciálními investory vyjednává ČEZ.

Hlavní překážky, které brzdí Česko v získávání takových projektů, pojmenoval Očko v rozhovoru takto: „Musíme mít připravené pozemky pro průmyslové parky. Musíme mít také kvalifikované lidi, kteří by v takových lokalitách mohli pracovat. Stát musí být podobně jako okolní země připraven lákat takto strategické investice prostřednictvím investičních pobídek.“

Tomu má do budoucna pomoci právě připravovaná novela zákona o investičních pobídkách, jež dá prostor štědřejším pobídkám pro klíčové investice.