Hodnota Tesly se do roka zdvojnásobí, věří analytik Haissl | E15.cz

Akcie Tesly dosáhly dna a v následujících dvanácti měsících se mohou vyšplhat na dvojnásobek. Myslí si to analytik společnosti Berenberg Alexander Haissl, který je však optimističtější než většina trhu. Současná cena akcií podle něho neodpovídá realitě, trh prý není schopen správně ocenit, že firma má jak technologickou, tak cenovou konkurenční výhodu.

„Stále Tesle věříme a nevidíme žádný důvod, abychom přehodnotili náš předchozí cíl 500 dolarů za akcii,“ napsal Haissl, podle něhož lze ve druhém kvartále očekávat solidní cash flow firmy. „Obavy ohledně poptávky jsou přeceňovány. Problémy v prvním čtvrtletí způsobily faktory jako špatná logistika a nejasnosti kolem uzavírání poboček či cenové politiky, nikoliv slabá poptávka,“ řekl pro CNBC. TSLA Chart by TradingView

Většina analytiků odhaduje, že cena akcií Tesly bude za 12 měsíců na úrovni 238 dolarů, tedy jen o zhruba 24 dolarů více, než je jejich dnešní hodnota. Hodnota Tesly se v posledních měsících propadla poté, co automobilka začala osekávat své náklady na maximum. Otázky také vyvolává expanze do Číny, a to kvůli probíhající obchodní válce mezi Spojenými státy a zemí dálného východu. Za poslední tři měsíce tak klesly akcie o 26 procent, v červnu však začaly znovu růst.