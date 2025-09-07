Za švédské obrněnce si armáda ještě připlatí. Servis má zajistit státní firma, munici vyrábí CSG
Na celkovém účtu za 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90, která budou stát téměř šest desítek miliard korun, stále chybí dvě velké částky. Aby armáda mohla obrněnce provozovat a ve výcvikových prostorech s nimi střílet, musí mít zajištěný jejich servis a také munici ráže 30 milimetrů. První položka, plánovaná na třicet až čtyřicet let technické životnosti strojů, spolkne desítky miliard korun, druhá pak jednotky.
O dodavatelích ale současné vedení ministerstva obrany už nestihne definitivně rozhodnout. Musí to udělat až nová vláda, která vzejde z říjnových sněmovních voleb. Může se přitom ocitnout pod časovým tlakem.
Přednost dostanou české firmy
Šéfka rezortu Jana Černochová (ODS) by servisní smlouvu podepsala s českým dodavatelem, konkrétně se státním podnikem VOP CZ. Ten bude mít ve spolupráci s dalšími tuzemskými firmami na starosti i samotnou montáž vozidel. „Ještě to není úplně uzavřené, je to v jednání, ale děláme všechno pro to, aby údržbu, opravy a další práce zajišťoval VOP CZ,“ říká ministryně.
Kontrakt by měl být podepsán nejpozději příští rok, kdy má vojsko obdržet první CV90 v nejnovějším provedení označeném MkIV. Dohoda se státním podnikem o technických podrobnostech by ale podle ministerstva měla být hotová výrazně dříve.
Vzhledem k tomu, že kabinet Petra Fialy odsouhlasil nákup švédských obrněnců už na jaře 2023, jsou přetrvávající otazníky nad dodavateli servisu a munice zarážející. Mimo jiné proto, že původně chtěla Černochová vypisovat na obě miliardové zakázky výběrová řízení.
„Řešení, aby servis zajišťoval VOP CZ, je pro nás naprosto přirozené i z toho důvodu, že tento strategický podnik hraje roli hlavního integrátora projektu nových bojových vozidel pěchoty a zkompletuje jich pro armádu více než 200,“ vysvětluje mluvčí rezortu obrany Karel Čapek.
Zpoždění podpisu servisní smlouvy pak podle Čapka způsobila nutnost doladění mnoha detailů.
„Dosud probíhala se švédským výrobcem řada technických jednání o finální podobě vozidel. Nedávalo by smysl uzavírat smlouvu předtím, než budou všechny tyto podrobnosti známy,“ upozorňuje Čapek a dodává, že stroje budou vyrobeny v několika variantách. „VOP CZ například vyvíjí verzi zdravotní a také CV90 MkIV upravené jako dělostřelecká pozorovatelna,“ vysvětluje.
VOP CZ bude podle Čapka spolupracovat s řadou tuzemských soukromých subjektů, které už jsou zapojeny do výroby strojů. Mohou to být firmy třeba ze skupiny CSG, přesněji její společnost Excalibur Army, nebo další tuzemské podniky, například Meopta či Ray Service.
Výrobce munice ovládl Strnad
Další kontrakt, který bude muset nová vláda dohodnout a uzavřít, se týká desítek tisíc 30milimetrových nábojů. I v tomto případě je ale dodavatel asi už jasný. Důvodem je to, že v Česku tuto středorážovou munici vyrábí jen firma ZVI Vsetín. Velmi pravděpodobně, a to i v souvislosti s blížící se dodávkou švédských obrněnců, získala v této společnosti před několika týdny majoritu zmíněná CSG Michala Strnada.
Důvodem, proč volba zřejmě padne na ZVI, je také skutečnost, že firma už dlouhá léta dodává armádě náboje stejné ráže pro kolové transportéry Pandur II. „ZVI má jako jediný národní výrobce 30milimetrové munice schopnost ji dodávat i pro vozidla CV-90MKIV. Komunikace v této záležitosti ale přísluší ministerstvu obrany,“ uvádí mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Podle Čapka se na muniční zakázce pracuje. „Momentálně je ve fázi zpracování takzvaného uživatelského požadavku. Pro CV90MkIV se může použít i munice pořízená pro transportéry Pandur,“ doplňuje mluvčí.