Komárkova MND rozjela obří baterii za čtvrt miliardy, pomáhat má síti i obchodu s elektřinou
- MND uvedla do provozu u Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v Česku.
- Zařízení o výkonu 12 MW a kapacitě 31 MWh má pomáhat vyrovnávat výkyvy v síti mezi výrobou a spotřebou elektřiny.
- Letos chce firma na Moravě spustit ještě další úložiště a do konce roku se dostat na 42 MW výkonu.
Společnost MND uvedla do provozu největší bateriové úložiště v Česku. Stojí na severovýchodním okraji Břeclavi a pomůže vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, čímž posílí stabilitu přenosové soustavy. Firma patřící do skupiny KKCG Karla Komárka investovala do břeclavského úložiště zhruba 250 milionů korun. Jeho životnost by měla být 15 až 20 let, poté je možné zařízení demontovat či modernizovat. MND plánuje letos otevřít na Moravě ještě dalších šest úložišť na pěti místech, řekla ředitelka divize Energy Jana Hamršmídová.
Baterie mají výkon 12 megawatt (MW) a kapacitu 31 megawatthodin (MWh). Na konci roku mají mít úložiště MND výkon 42 MW a kapacitu přes 108 MWh. Tato úložiště, jejichž výkon činí v Česku v současnosti zhruba 100 MW, mají za úkol ukládat elektřinu v době jejího nadbytku, tedy v době vysoké výroby z obnovitelných zdrojů.
Naopak při vysoké spotřebě, obvykle ráno a večer, posílají proud do sítě. Činnost úložiště řídí software s pomocí umělé inteligence, který rozhoduje, jak bude která baterie využitá a pro jakou službu bude v danou chvíli dostupná. Zda bude například zajišťovat podpůrné služby pro provozovatele přenosové soustavy či akumulovanou energii zobchoduje.
„Ve výsledky je to pro přenosovou síť jedno. V každém případě pomáhá vyhlazovat extrémy, tím pádem je nižší potřeba aktivovat podpůrné služby a to je úspora, která se promítá do provozu celé sítě. Když se takto vyhladí křivka spotřeby, bude možné přenášet větší množství elektřiny, bude se zvětšovat dovoz a vývoz a bude docházet k větší harmonizaci cen. Budeme více přijímat nižší ceny z Německa a budou se otupovat ceny v ranních a večerních špičkách,“ řekl ředitel divize Trading Martin Pich.
Podle náměstka ministra průmyslu Marcela Dlaska by měla kapacita bateriových úložišť dosáhnout do pěti let dvou gigawattů. Jak a jestli poroste dál, je nyní podle Picha těžké odhadovat. Cena elektřiny totiž klesá a návratnost těchto investic se snižuje. „Brzdí se tak rozvoj fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů,“ řekl Pich.
Společnost MND, která vznikla historicky pro těžbu ropy a plynu, v posledních deseti letech investuje do nových zdrojů energie. Další bateriová úložiště se chystá stavět i v Německu a na západní Ukrajině.