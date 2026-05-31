Konec ČEZ na burze se blíží. Valná hromada ukáže, kolik peněz zbude na minoritní akcionáře
- Akcionáři ČEZ budou v pondělí hlasovat o vyčlenění prodeje a distribuce do nové dceřiné společnosti.
- Podle analytiků může jít o první krok k plánovanému plnému zestátnění celé energetické skupiny.
- Na programu valné hromady je také schválení dividendy 42 Kč za akcii a personální změny v dozorčí radě.
Akcionáři energetické skupiny ČEZ v pondělí na valné hromadě rozhodnou o dalším směřování podniku. Jedním z nejočekávanějších bodů schůze bude projednání návrhu na vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Podle analytiků jde o první krok k plánovanému zestátnění ČEZ. Valná hromada rozhodne také o dividendě, kterou vedení podniku navrhlo ve výši 42 korun za akcii, celkově 23 miliard korun. Očekávají se také změny v dozorčí radě ČEZ, do níž ministerstvo financí nominovalo mimo jiné místopředsedu koaličního hnutí SPD Radima Fialu.
Návrh na vznik nové dceřiné společnosti představilo vedení ČEZ v dubnu. Ze současné struktury do ní chce vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Šlo by tak například o ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services. Společnost by si v nové dceřiné firmě měla podle návrhu ponechat 51procentní podíl, zbylou část by nabídla investorům.
Plán ovšem musí nejdříve schválit valná hromada. V případě, že tak učiní, chce představenstvo celý proces okamžitě zahájit, nová firma by následně měla vzniknout do konce prvního čtvrtletí 2027. Minoritní akcionář firmy Michal Šnobr v minulých týdnech uvedl, že návrh podle něj dává smysl, protože firma by tím získala peníze na plánovaný výkup akcií od minoritních akcionářů. Během pondělního jednání ovšem lze čekat diskuse zejména o hodnotě podílu v nové firmě. Předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš nedávno označil diskutovanou částku 150 miliard korun za prodej podílu jako relevantní odhad, věří však ve vyšší číslo.
Tradičním bodem valné hromady bude rozhodnutí o dividendě pro akcionáře. Vedení ČEZ ji letos navrhlo ve výši 42 korun za jednu akcii. Odpovídá to 80 procentům z loňského očištěného čistého zisku. V případě schválení návrhu by tak podnik akcionářům vyplatil 23 miliard korun. Stát jako majoritní akcionář letos vlastní návrh nepodal. Loni ČEZ po schválení návrhu představenstva vyplatil dividendu 47 korun za akcii, celkově šlo o 25,2 miliardy korun.
V závěru jednání budou akcionáři hlasovat také o členech dozorčí rady. V povolebním roce se přitom dá v 11členné radě očekávat několik změn. Ministerstvo financí dosud představilo nominace poslance koaliční SPD Fialy, výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby, náměstka ministerstva životního prostředí Vladislava Smrže a zástupců ministerstva financí Karla Tylla a Petra Bejčka. Skončit by naopak měli členové nominovaní předchozí vládou.