Otázky a odpovědi: Křetínského historický obchod s největším evropským dodavatelem plynu TotalEnergies
Daniel Křetínský rozehrál jednu z největších partií v historii českého byznysu. Jeho holding EPH spojuje síly s francouzským kolosem TotalEnergies, což z českého miliardáře udělá třetího největšího akcionáře této globální energetické společnosti. Proč si Francouzi vybrali právě Křetínského, jak si transakce stojí v porovnání s prodejem Avastu či Prazdroje a co přesně bude nově vzniklý společný podnik, jehož jméno zatím nebylo odhaleno, dělat? Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky, které tento miliardový obchod provázejí.
Jak velká je transakce v českém kontextu?
EPH vloží do společného podniku energetická aktiva, za která dostane protihodnotu v podobě 4,1procentního podílu ve svém partnerovi. Společně vytvořený podnik to ocení na 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun. V českém kontextu se s takovou transakcí může srovnávat jen pár obchodů, například prodej Zentivy nebo Plzeňského Prazdroje.
Pokud budeme počítat jen transakce, do nichž se přímo zapojil domácí kapitál, pak lze jmenovat pouze fúzi, respektive prodej Avastu v hodnotě 186 miliard korun. V tomto případě však zakladatelé IT firmy Pavel Baudiš a Eduard Kučera přišli o kontrolu nad nově vzniklou entitou Gen Digital. Spolupráce mezi TotalEnergies a EPH je naopak rovnocenná, ve společném podniku budou mít obě skupiny poloviční podíl. Ryze nákupní rekord drží Křetínského EP Group, když za zhruba 80 miliard ovládla přibližně 80 procent firmy IDS, mateřské společnosti britské pošty Royal Mail a GLS.
Kdo vlastní TotalEnergies?
Energetická skupina je ryze soukromá. Institucionální investoři drží zhruba tři čtvrtiny firmy. Mezi největší podílníky patří americký investiční gigant BlackRock, který podle Reuters kontroluje 6,7 procenta akcií firmy. Vůbec největší akcionářskou skupinou jsou zaměstnanci, kteří souhrnně vlastní necelých devět procent. EPH se podle agentury zařadí hned za ně a BlackRock. Kromě institucionálních investorů a zaměstnanců drží akcie firmy ještě drobní investoři.
Proč si ropný gigant vybral právě Křetínského?
Daniel Křetínský je ve Francii aktivní už delší dobu. Investoval do médií, do obchodního řetězce Casino a dlouho se snažil získat také technologickou firmu Atos. Postupně se mu podařilo zbavit nálepky východního podnikatele, zároveň ale mezitím přišel i o magickou pověst, že jakoukoli investici rychle promění ve zlato.
Důvodem je neutěšená finanční situace podniku Casino. List Financial Times v říjnu uvedl, že se jeho věřitelé začínají obávat druhé restrukturalizace a z toho důvodu klesá i hodnota obchodovaných dluhů tohoto řetězce. Casino v prvním pololetí prodělalo 210 milionů eur, tedy asi 5,1 miliardy korun, což dál zvýšilo dluh na dvě miliardy eur, přibližně 50 miliard korun.
Křetínského aura úspěšného podnikatele ve Francii sice přetrvává, sama o sobě by ale k historickému obchodu nestačila. TotalEnergies totiž nepotřebuje jeho, ale hlavně jeho elektrárny a zejména jeho know-how a dravost v oboru.
Francouzská firma si stanovila ambiciózní cíle, v rámci nichž už nadále nechce být jen ropným a plynovým gigantem, ale rovnou plnohodnotnou energetickou skupinou, která je silná i v elektroenergetice. TotalEnergies provozovala ještě v roce 2020 pouze sedm gigawattů elektrického výkonu. Do roku 2030 ale cílí na rovnou stovku. Samotnými silami to ale společnost nemůže zvládnout a v tomto momentu přichází Křetínský.
Kde dnes působí TotalEnergies?
Francouzská skupina je dnes podle tržní kapitalizace šestou největší ropnou skupinou na světě. Před ní jsou jen arabská Saudi Aramco, americký Exxon Mobil, čínská PetroChina, americký Chevron a britský Shell. Ještě výraznější otisk má na trhu zkapalněného plynu (LNG), kde je s kapacitou kolem 40 milionů tun dokonce třetím největším hráčem. Nyní chce TotalEnergies svůj byznys diverzifikovat. V roce 2019 jí ropa a plyn generovaly 95 procent tržeb. V roce 2030 to má být o deset procentních bodů méně, a to ve prospěch elektřiny.
TotalEnergies začala stavět elektrárny už dříve. Kombinuje solární a větrné instalace s flexibilními zdroji, jako jsou paroplynové generátory nebo bateriová úložiště. Ke konci října 2025 disponovala instalovaným výkonem obnovitelných zdrojů přesahujícím 32 gigawattů a do konce roku 2025 plánuje dosáhnout hranice 35 gigawattů.
V souhrnu je TotalEnergies globální integrovanou energetickou společností, která vyrábí a prodává různé formy energie: ropu a biopaliva, zemní plyn, bioplyn a nízkouhlíkový vodík, obnovitelné zdroje a elektřinu. TotalEnergies působí přibližně ve 120 zemích a zaměstnává více než sto tisíc pracovníků.
Co bude patřit do společného podniku?
Společný podnik bude disponovat celkovým instalovaným výkonem 11 gigawattů flexibilních plynových a biomasových zdrojů a také bateriových úložišť. Celkem tři gigawatty projektů jsou ve výstavbě a k tomu dalších pět gigawattů rozvojových projektů, které podnik identifikoval jako možný akviziční cíl. Společné zdroje vyrábějí přibližně 30 terawatthodin elektřiny ročně a zaměstnávají zhruba 1 500 pracovníků.
Podnik bude v první fázi působit v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království a Irsku. Z francouzského portfolia mohou být do společné firmy vložena pouze vybraná aktiva, a to po dokončení procesu projednání se zástupci zaměstnanců, kteří mají ve Francii velmi významnou roli.
Nejvíce se na celkovém výkonu společného podniku podílí Velká Británie s Irskem a Itálie. Na britských ostrovech takzvaný joint venture disponuje šesti plynovými elektrárnami s výkonem 4,6 gigawattu a biomasovou elektrárnou o výkonu 0,4 gigawattu. Navíc zde EPH staví bateriové úložiště s výkonem 350 megawattů. V Itálii zas portfolio doplňují plynové elektrárny s výkonem 5,5 gigawattu, tři biomasové elektrárny se 79 megawatty a řada připravovaných bateriových projektů.
Vytvoření společného podniku zapadá do obchodního modelu TotalEnergies. Ten kombinuje expanzi obnovitelných a flexibilních zdrojů s důrazem na vysokou kapitálovou efektivitu. Tento přístup umožňuje společnosti rychleji růst, aniž by nesla plnou zátěž investičních nákladů a rizik. Podobně TotalEnergies dlouhodobě postupuje v ropných a plynových projektech, kde sdílení rizik s partnery patří k osvědčeným metodám.
Jaké jsou motivy TotalEnergies?
TotalEnergies si vytyčila ambiciózní cíle. Kromě ropy a plynu chce dodávat co nejvíce zelené nebo alespoň nízkoemisní elektřiny. Cíle to jsou vznešené, nicméně dávají smysl i byznysově. Poptávka po elektřině díky elektrifikaci průmyslu a dopravy poroste. A s tím, jak bude růst podíl obnovitelných zdrojů, také masivně vzroste potřeba flexibilních zdrojů. Právě na tento segment se chce TotalEnergies s EPH zaměřit. Plynové elektrárny doplněné o velkokapacitní bateriová úložiště jsou v tomto ohledu ideální.
Pro TotalEnergies má sázka na flexibilní zdroje elektřiny i další rozměr – diverzifikaci. „Jakožto největšímu dodavateli plynu v Evropě nám tato transakce umožňuje naplno využít plyn k výrobě elektřiny a vytvářet přidanou hodnotu pro náš řetězec LNG nezávisle na ropných cyklech,“ říká Patrick Pouyanné, šéf TotalEnergies.
Co transakce znamená z pohledu Křetínského energetického byznysu?
Křetínského EPH vložením svých aktiv do společného podniku získal 4,1 procenta podílu v TotalEnergies. Z oznámení firem zároveň vyplývá, že portfolio, kterého se transakce týká, tvoří zhruba 18 procent EBITDA celé energetické části EP Group, tedy matky EPH. Společný podnik ponese odpovědnost za operativní řízení provozu a rozvoj byznysu, přičemž každý ze společníků bude obchodovat polovinu dostupné kapacity aktiv. Zbytek energetických aktiv – jako například podíly v EP Infrastructure a firmě Slovenské elektrárne – zůstává transakcí nedotčen.
Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také zpravodajský web e15.cz.