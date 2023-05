Křetínského EPH opět na rekordu. Zisk překonal hranici sto miliard korun | e15.cz

Hlavní příčinou lepších výsledků jsou podle skupiny mimořádné ceny energií na burze, což dokládají i zlepšená čísla konkurence. Například EBITDA největšího tuzemského výrobce elektřiny ČEZ loni meziročně stoupla na víc než dvojnásobek, když dosáhla 131,6 miliardy korun. Dalším klíčovým faktorem je podle EPH systematická expanze skupiny, která byla podepřena jak akvizicemi, tak organickým růstem. Výroba elektřiny přitom mírně poklesla, a to z 39 na 37 terawatthodin elektřiny. Ještě výraznější byl pokles u přepraveného plynu.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor mimořádné zlepšení výsledků očekával. „Zisky vzrostly všem velkým hráčům zaměřeným na výrobu elektřiny. Letos výsledky ovlivní dva faktory – nižší ceny energií na velkoobchodních trzích a mimořádné zdanění,“ říká Gavor s tím, že skupina ČEZ už za první letošní čtvrtletí vykázala nižší zisk než loni.

Skupina, kterou majoritně ovládá Daniel Křetínský (spolumajitel vydavatele deníku E15 – pozn. red.), dále uvedla, že s ohledem na výsledky jen do českého rozpočtu odevzdá deset miliard korun na daních nebo emisních povolenkách. Kolik na nich vydala loni, neuvedla.

EPH přitom loni kvůli mimořádnému zdanění přesunula část byznysu své společnosti EP Commodities, která se zabývá obchodem s energiemi, z Česka do zahraničí, konkrétně do jurisdikcí ve Švýcarsku a Velké Británii. „Tyto přesuny podléhají takzvané “exit tax”. To znamená, že efektivně přesun podléhá zdanění, jako kdyby došlo k prodeji daných činnosti mezi dvěma právně separátními subjekty za tržní cenu, a tato daň bude zaplacena v Česku. Odhadovaná daňová povinnost EP Commodities za rok 2022 bude v jednotkách miliard korun,“ sdělil mluvčí společnosti EPH Daniel Častvaj.

Křetínský ovládá 50 procent plus jednu akcii EPH, zatímco společnost J&T Energy Holding kontroluje 44 procent minus jednu akcii. Zbylý podíl drží skupina manažerů EPH.

Mezi třemi největšími firmami v Česku podle tržeb figuruje kromě EPH také Škoda Auto nebo polostátní společnost ČEZ. Automobilka loni utržila 21 miliard eur, energetická skupina zhruba 12,3 miliardy eur.

Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web E15.cz.