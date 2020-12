Liberty prohrála spor se svým dodavatelem energií | E15.cz

Ve sporu Liberty Ostrava a Tameh Czech o ceny za dodávky energií Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve prospěch dodavatelské firmy Tameh. Ta podle antimonopolního úřadu nemá dominantní postavení, a proto chybí předpoklad, že by takové postavení zneužilo.

„Antimonopolní úřad nám dává opakovaně za pravdu. Z jeho oznámení vyplývá, že podle rámcové smlouvy platné do roku 2029 si společnost Tameh nemůže svobodně volit své zákazníky, protože vše, co vyrobí, musí dodávat do Liberty Ostrava,“ okomentoval rozhodnutí mluvčí firmy Tameh Patrik Schober.

Zda Liberty Ostrava rozhodnutí přijme, nebo proti němu povede další právní kroky, huť neuvedla. „Probíhají intenzivní jednání o narovnání celého sporu mezi společnostmi,“ uvedla pouze mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Spor už trvá téměř rok, když se dodavatel s Ostravskou hutí nedomluvil na cenách energií a ta mu začala platit v nižších cenách, než požadoval. V květnu Liberty Ostrava oznámila, že spor o ceny začaly na základě její stížnosti řešit jak antimonopolní úřad, tak Energetický regulační úřad. Situace se následně vyhrotila až do situace, kdy Tameh na čas pozastavil dodávky energií. Nyní kumulovaný rozdíl v požadovaných a zaplacených částkách dosahuje už stamilionů korun.