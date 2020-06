Liberty Ostrava narazila. Ve sporu s ArcelorMittalem prohrává | E15.cz

Spor o ceny dodávek energií mezi ostravskou hutí Liberty a teplárnou Tameh Czech vstupuje do další fáze. Energetický regulační úřad (ERÚ), u kterého si Liberty stěžovala na údajně příliš vysoké ceny Tamehu, dal za pravdu teplárně. Ta si tak bude moci nadále stanovovat svou cenovou politiku bez zásahu úřadu. Hutě se proti rozhodnutí odvolaly.

Hlavním důvodem rozhodnutí ERÚ je neutěšená finanční situace teplárny, tedy dodavatele energií. Pokud by Liberty neplatila za navrhované ceny, hrozil by teplárně úpadek, usoudil úřad. Příčinou je snížení objemu produkce, které nedoprovází dostatečný pokles nákladů.

„Teplárna musela zohledňovat pokles dodávek, kvůli čemuž je logické, že se cena jejímu jedinému odběrateli pro tento rok musela zvednout,“ píše se v rozhodnutí ERÚ. Úřad zároveň dodal, že cenové požadavky Liberty jsou v tomto ohledu zcela mimo realitu.

„Rozhodnutí ERÚ navazuje na rozhodnutí soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a je potvrzením, že státní instituce souhlasí s naší tvorbou cen,“ říká mluvčí Tameh Patrik Schober.

„Pro nás je důležitý i fakt, že ERÚ spatřuje příčinu současné kritické situace v jednání Liberty Ostrava, která v rozporu s platným kontraktem dostatečně neplatí společnosti Tameh za dodávky energií,” doplnil Schober.

Liberty se proti rozhodnutí ohledně nastavených cen odvolalo. „ERÚ nevyhověl vzhledem k citlivosti záležitosti naší žádosti o předběžné opatření. Nicméně to nijak nepředjímá finální rozhodnutí ve věci, kde šetření nadále probíhá. Věříme, že naše nároky jsou oprávněné,“ reagovala na rozhodnutí ERÚ mluvčí Liberty Barbora Černá Dvořáková.

Už dříve Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že chování Tamehu nelze vnímat ani jako zneužívání dominantního postavení na trhu. Liberty nicméně i zde poslala další podnět k šetření, které stále probíhá.

Spor probíhá od začátku roku a týká se dodávek tepla, páry a elektřiny. Společnost Liberty Steel s loňskou koupí ostravské huti totiž nezískala teplárnu, která je v jejím areálu. Převzala pouze desetiletý konkrakt na dodávky energií, o jejichž ceně má s teplárnou každoročně jednat. Loni ale k žádné dohodě nedošlo a Liberty od ledna platí jen část faktur.

„Například požadovaná cena elektřiny je čtyřikrát vyšší než ta, kterou bychom mohli získat na trhu od jiného dodavatele, což ohrožuje konkurenceschopnost podniku,“ vysvětlovala už dříve mluvčí společnosti Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Liberty Ostrava navíc připomíná, že v květnu byla donucena poslat do Tamehu i peníze nad rámec dosavadních plateb, když teplárna pozastavila výrobu a dodávky do huti s tím, že jí hrozí úpadek. „Pokud by tak učinila, naše huť byla nucena zcela ukončit provoz,“ řekl šéf Liberty Ostrava Pascal Genest.

Podle Schobera je však Tameh na ocelárně stejně závislý jako ona na něm. „Je to náš jediný odběratel. Naše cenová politika však musí být nastavena tak, abychom udrželi provoz a přitom plnili závazky vůči našim dodavatelům i zaměstnancům. To se nám v současnosti daří,“ doplnil. Navíc kromě dodávek od Liberty i energie odebírá – za tržní ceny nakupuje koksárenské a vysokopecní plyny.

Tameh je součástí česko-polského společného podniku Tameh Holding, který spojuje polskou energetickou skupinu Tauron a skupinu ArcelorMittal. Každá z nich drží poloviční podíl. Teplárna má celkový instalovaný výkon 254 megawattů.

Přestože Tameh nebyl součástí prodeje hutě, Liberty dlouhodobě hovoří o snahách tuto společnost převzít. „Do dnešního dne však nebylo možné dosáhnout dohody, a to z důvodu nerealisticky vysoké ceny, kterou po nás požadují. Navíc byla jednání o koupi podniku významně narušena pandemií COVID-19,“ uvedl už dříve Genest. Tameh k jednání pouze sdělil, že se snaží jednat aktivně.

Liberty Ostrava během pandemie koronaviru odstavila jednu vysokou pec, a to kvůli úbytku objednávek. Téměř 400 zaměstnanců se kvůli tomuto opatření střídá doma se sníženou mzdou, což tamní odbory hlasitě kritizují. Podle Liberty ale vedení společnosti muselo reagovat na situaci na evropském ocelářském trhu, kde se poptávka během pandemie smrskla na polovinu.