Mercedes-Benz GLB přichází jako elektromobil: Dojezd až 631 km, 7 míst a tažná kapacita 2 t
Mercedes-Benz GLB vstupuje do nové éry jako plnohodnotný elektromobil. Z původního rodinného crossoveru se stává vůz s dojezdem až 631 km, 7místným uspořádáním a tažnou kapacitou až 2 t. K dispozici máme první české ceny a víme, že brzy přijde také hybridní verze, píše Auto.cz.
Po revolučním elektromobilu Mercedes CLA přichází německá automobilka s modelem GLB, který nyní přichází v plně elektrické verzi. Objednávky jsou již spuštěny a zveřejněny také ceny pro český trh.
Na výběr jsou modely GLB 250+ EQ, jejichž cena začíná na 1 355 200 korun, a výkonnější verze GLB 350 EQ 4Matic s cenovkou od 1 433 850 korun. Oficiální zahájení prodeje je plánováno na jaro příštího roku.
Modelová řada GLB je zaměřena na aktivní životní styl, což se odráží zejména v interiéru. Díky vyšší střeše osazené panoramatickým okem mají cestující ve druhé a třetí řadě ve srovnání s předchůdcem více místa nad hlavou. Vylepšené sedáky poskytují lepší oporu stehen a vzadu je celkově více místa na nohy.
Pět nebo sedm míst?
Vhod přichází možnost výběru mezi pěti- a sedmimístným uspořádáním a možností přepravy čtyř dětských sedaček a páté vpředu na sedadle spolujezdce. Druhá řada je navíc podélně posuvná, takže máte možnost upřednostnit místo pro posádku či zavazadla. Kufr má v základu v pětimístné variantě 540 l s možností zvětšení na 1715 l, v případě sedmi sedadel jsou hodnoty 470 a 1605 l. Příjemným bonusem je 127 l přední úložný prostor.
Nová konfigurace interiéru přináší dominantní středovou konzoli a na přání zákazníků se na volant vrací některá fyzická tlačítka. Známá příplatková digitální palubní deska MBUX Superscreen je složena z 10,25palcového displeje řidiče, 14palcového centrálního infotainmentu a stejně velké obrazovky spolujezdce.
Multimediální zařízení s pokročilou umělou inteligencí od Microsoftu a Googlu přijímá aktualizace vzduchem, které udržují aktuální všechny palubní a jízdní systémy. Dále ovládá komfortní prvky, navigaci a další rozhraní. Domovská obrazovka zobrazuje naposledy použité aplikace a ikony lze shlukovat do složek jako na mobilním telefonu.
Pokročilá navigace zobrazuje pohled na vozidlo a jeho okolí během jízdy v reálném čase. Plynule kombinuje pohled asistenčního systému s 3D zobrazením okolí a naváděním na displeji řidiče. Vizualizace zahrnuje i okolní provoz včetně cyklistů. Auto tak dává informace o tom, co vidí a detekuje, což vhodně doplňuje řidičův přehled o dění vpředu. Samozřejmostí navigace je detailní plánování nejefektivnějšího scénáře včetně zastávek na nabíjení. Místo na nabíjení je možné si i na dálku rezervovat, což Mercedes přináší jako první automobilka (zatím v Německu a USA).
Z hlediska pohonu upřednostňuje novinka zadní nápravu, kde je situován synchronní elektromotor s permanentními magnety o výkonu 165 nebo 200 kW. Díky nadčasové technice využívající téměř nulový podíl vzácných zemin dosahuje celá sestava včetně baterie účinnosti 93 % při dlouhých cestách.
Velký podíl na efektivitě má dvoustupňová převodovka. Točivý moment prvního převodu v poměru 11:1 je přenášen prostřednictvím zubové spojky a přebírá roli zejména při akceleraci z nižších rychlostí. Druhý stupeň v poměru 5:1 spolupracuje s lamelovou spojkou a je využíván pro efektivní jízdu například po dálnici. Volba převodu a časování řazení reguluje systém jízdních režimů Dynamic Select.
Verze GLB 350 EQ vybavena pohonem všech kol 4Matic. To přináší 80 kW elektromotor pro přední nápravu spolu s terénním jízdním režimem, který dle trakce přesně rozděluje točivý moment. Pomocníkem v terénu je také „průhledná kapota“ přenášející obraz kamery pod vozidlem. To se hodí například při prudkých výjezdech. Příjemná je možnost utáhnout až dvoutunový brzděný přívěs, což je u elektromobilů nezvyklé, a svisle zatížit tažné zařízení až 100 kg. Nosič s elektrokoly není problém. V duchu úspornosti se přední elektromotor s permanentními magnety zapojuje pouze, když je třeba.
V obou případech dostanete baterii s využitelnou kapacitou 85 kWh na 800V architektuře. Díky nabíjení výkonem 320 kW lze během 10 minut prodloužit dojezd o 260 kilometrů. Celkový dojezd u výkonově slabší motorizace činí 631 km. GLB spolupracuje i se 400voltovou nabíjecí infrastrukturou prostřednictvím volitelného DC měniče. Na AC staničkách pracuje s výkonem až 22 kW.
Pár měsíců po premiéře doplní elektrické varianty také mild-hybridní motorizace se 48V technikou a elektromotorem integrovaným do převodovky. Baterie nabídne kapacitu 1,3 kWh. Elektrický pohon bude hrát hlavní roli především ve městě a v případě, že není potřeba výkon vyšší než 20 kW. Systém dále podporuje plachtění do rychlostí kolem 100 km/h a rekuperaci při všech osmi rychlostních stupních, a to výkonem až 25 kW. Spalovací motor lze spustit výhradně pomocí elektromotoru a odpojovací spojky, což opět šetří palivo. Na výběr budou tři výkonnostní úrovně a pohon předních i všech kol.
Hybrid se bude vizuálně odlišovat jen přední maskou. Zvenčí se GLB obecně vyznačuje robustními proporcemi s krátkými převisy a ochranou podél spodní části karoserie. Dojem dělá i čelní maska s 94 osvětlenými hvězdami. Panoramatické střešní okno má průsvitný i mléčný režim a v noci ho osvětlí 158 hvězd.
Aerodynamický odpor karoserie cx se mezigeneračně zlepšil o jednu setinu na hodnotu cx = 0,28. Zdánlivě zanedbatelný rozdíl zlepšil dojezd na jedno nabití o 2,5 procenta. Vzhled se v detailech mění v závislosti na liniích Progressive, AMG a AMG Plus a Sadě Night.
Spalovacím motorem je čtyřválec M 252 řady FAME o objemu 1,5 litru. Pracuje v Millerově cyklu s kompresním poměrem 12:1, vyniká celohliníkovým blokem a hlavou válců s částečně integrovaným výfukovým potrubím. Turbodmychadlo se segmentovanou turbínou doplňuje nastavitelné propojení výfukových kanálů.