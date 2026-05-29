MND vydělaly 1,4 miliardy. Táhne je obchod s energiemi i Ukrajina
- MND loni utržily méně, ale čistý zisk vyskočil na 1,4 miliardy korun.
- Firmu táhne obchod s energiemi a rychle rostoucí těžba plynu na Ukrajině.
- Na Moravě těžba mírně klesá, MND dál sází i na baterie, fotovoltaiku a vodík.
Těžařské a energetické společnosti MND z Hodonína loni sice meziročně klesly tržby z 28,6 na 23,1 miliardy korun, ale zisk se více než zdvojnásobil na 1,4 miliardy. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost zveřejnila na svém webu.
Firmě se daří rozvíjet obchodování s energiemi a výrazně zesiluje svoje těžařské aktivity na Ukrajině, mj. našla nové ložisko zemního plynu, uvádí se ve zprávě. Společnost je součástí skupiny KKCG, která patří podnikateli Karlu Komárkovi.
Tržby firmy jsou do značné míry závislé na cenách energií, které v posledních letech trpí citelnými výkyvy. Loňský rok nebyl jiný zejména kvůli externím netržním rizikům. Globální ekonomiku rozkolísaly rychlé změny celních sazeb způsobené americkou administrativou prezidenta Donalda Trumpa a pokračovala válkou na Ukrajině, která ohrožuje toky plynu přes její území.
Firma obchoduje s energiemi v řadě zemí Evropy a rozšiřuje se jak geograficky, tak produktově. Loni vstoupila na fyzický trh s elektřinou v Nizozemsku, na finančních trzích navyšovala obchodované objemy ropných produktů a opcí. Obchoduje s elektřinou, plynem, ropou a emisními povolenkami. Kvůli nepříznivým podmínkám na trhu byly značně omezené skladovací kapacity plynu.
Firma prostřednictvím dceřiných společností již řadu let rozvíjí svoji činnost na Ukrajině. Těží zde zemní plyn, přičemž loni udělala jeden průzkumný a osm těžebních vrtů a objevila na západní Ukrajině nové ložisko. Celkem loni vytěžila 206 milionů metrů krychlových, meziročně trojnásobek. Ve Lvovské oblasti provozuje také větrnou elektrárnu a staví zde bateriové úložiště.
Dlouhodobě těží také ropu a plyn na jihovýchodní Moravě, loni to bylo 73 000 metrů krychlových ropy a 68 milionů metrů krychlových plynu, což je mírný pokles a ten očekává podnik i letos. Naopak na Ukrajině má těžba dále výrazně růst. Společnost investuje i do moderních zdrojů energie a provozuje či připravuje stavbu kogeneračních jednotek, bateriových úložišť a fotovoltaických elektráren. S partnery také pracuje na projektech vodíkových technologií.
Další z podnikatelských aktivit je maloobchod s plynem a energiemi na českém trhu. Loni plyn odebíralo 116 000 domácností, což je po dlouhodobém růstu pokles o 3000. Elektřinu odebíralo 155 000 domácností, což je naopak nárůst o 5000.
Podnik také zajišťuje vrtné práce pro řadu zákazníků po celé Evropě, jednou za zakázek byly tři hlubinné geotermální vrty v Košicích dokončené v květnu. V první fázi mají pokrýt spotřebu tepla ve městě z pětiny, v budoucnu to má být až 55 procent.
Loni MND zaměstnávaly 1156 lidí, z toho 66 na Ukrajině, to je po předchozím výrazném růstu stejně jako o rok dříve.