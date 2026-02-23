Komárek spouští realitní expanzi do Londýna. Jiný český hráč tam získal rozsáhlé portfolio budov
- KKCG Real Estate odstartovala realitní expanzi do britské metropole. Do čela své londýnské divize přivádí manažerské eso z Partners Group.
- Český kapitál v Londýně sílí, nedávno vstup do tamních realit oznámila i skupina Penta Investments Marka Dospivy.
- Díky převzetí Royal Mail se stal významným vlastníkem nemovitostí ve Spojeném království Daniel Křetínský.
Skupina KKCG Karla Komárka, známá mimo jiné díky loterijní společnosti Allwyn, vstupuje na londýnský realitní trh. Pro tuto misi se jí podařilo ulovit významnou osobnost na poli evropských realit. Je jí Peter Holden, který ještě nedávno řídil globální realitní investice ve skupině Partners Group. Nově šéfuje britské KKCG Real Estate a má pro Komárka naplno rozjet realitní byznys v Británii.
KKCG se chce v Londýně zaměřit na prémiové a udržitelné kancelářské projekty v centrálních částech města – ve West Endu, Midtownu a v City. Skupina už přitom v britské metropoli vlastní prestižní budovu u Oxford Street, kterou koupila loni na podzim a kde má své londýnské sídlo.
Expanze přichází krátce poté, co si realitní pilíř KKCG zajistil nové financování. Společnost KKCG Real Estate Financing vydala zajištěné dluhopisy v objemu jedné miliardy korun s možností navýšení až na dvě miliardy. Emise nese pevný úrok 6,5 procenta a má podpořit další rozvoj realitního portfolia skupiny.
Český byznys už není exotika
Komárkův krok nezávisle navazuje na nedávný vstup Penta Real Estate do Londýna. Skupina Marka Dospivy zde loni založila společný podnik s developerem Ballymore. V Canary Wharf připravuje 52patrovou rezidenční věž s více než čtyřmi stovkami bytů a v oblasti Nine Elms další stovky jednotek. Projekty za více než 700 milionů liber mají být dokončeny kolem roku 2029 a Penta buduje vlastní britský tým.
Londýn dnes český kapitál zná víc než dřív. Komárkova skupina získala britskou národní loterii prostřednictvím Allwynu a Daniel Křetínský převzal Royal Mail. Obě transakce patřily k vůbec největším zahraničním akvizicím českých podnikatelů.
„To, že český kapitál dnes v Londýně takto výrazný, otevírá dveře i dalším projektům,“ řekl pro e15 Pavel Streblov, který vede britské aktivity Penta Real Estate.
Podobně situaci popisuje i Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a šéfka poradenské společnosti Knight Frank. „Český kapitál je dnes dostatečně silný a zkušený, aby mohl vstupovat i na ty nejvyspělejší světové trhy,“ říká. Investoři podle ní nehledají jen diverzifikaci, ale hlubší a likvidnější prostředí, než jaké nabízí střední Evropa.
Druhá vlna přílivu českého kapitálu
Londýn v oblasti realit zažívá druhou vlnu přílivu českého kapitálu. První měla spíše investiční charakter. Typickým příkladem je CPI Property Group Radovana Vítka, která do Londýna vstupovala spíše jako investor do realit než developer. V poslední době však část aktiv prodává v rámci snižování zadlužení, například nemovitost St Mark’s Court ve čtvrti St. John’s Wood. Britský trh tak pro skupinu zůstává součástí širší evropské strategie, nikoli hlavním motorem růstu.
Podobně investiční přístup zvolila i PPF. Skupina je v Londýně aktivní prostřednictvím své realitní divize, například přestavbou kancelářské budovy Seal House v centru města. Další plány komentovat nechce, větší růstový potenciál však vidí ve Spojených státech, kde v posledních letech rozšiřuje své realitní aktivity a kde je regulatorní prostředí v některých ohledech předvídatelnější.
Londýnský realitní trh už není bezrizikovým přístavem jako dříve. Brexit zkomplikoval mobilitu pracovní síly i pohyb kapitálu. Změny daňového režimu pro zahraniční rezidenty, včetně omezení takzvaného non-dom statusu, ochladily část zahraniční poptávky. Náklady na financování i stavební práce vzrostly a návratnost projektů se dnes počítá opatrněji než před deseti lety. Konkurence je globální a město klade na developery přísné požadavky, například na vysoký podíl dostupného bydlení v projektech.
Londýn se nebrání byznysu
Přesto české skupiny věří, že se na londýnském trhu dokážou prosadit. Důvodem není jen velikost města a hloubka kapitálu, ale také způsob, jakým Londýn k developmentu přistupuje. I přes přísné regulace a vysoké nároky zůstává prostředí relativně předvídatelné a dlouhodobě otevřené soukromým investorům.
V evropském srovnání jde o důležitý rozdíl. V některých městech, například v Berlíně, hraje výraznější roli veřejný sektor a politická reprezentace se k velkým developerským projektům staví rezervovaněji. Pro investory je pak složitější plánovat dlouhodobé projekty s horizontem deseti či více let.
Londýn není deregulovaný ani levný trh. Pravidla jsou ale čitelná a soukromý kapitál zůstává přirozenou součástí městského rozvoje. Právě tato kombinace tvrdých podmínek a zároveň jasného rámce je podle investorů důvodem, proč britská metropole i přes rizika dál přitahuje kapitál z celého světa – včetně toho českého.
Tichý vlastník
Specifický případ na britském realitním trhu představuje Daniel Křetínský (spolumajitel provozovatele webu e15.cz). Ten sice samostatnou realitní expanzi v Londýně neoznámil, ale díky převzetí Royal Mail prostřednictvím EP Group se stal významným vlastníkem nemovitostí ve Spojeném království. Poštovní síť zahrnuje rozsáhlé portfolio budov a logistických areálů napříč zemí.
V jistém smyslu jde o podobnou situaci jako v Praze. Díky energetické skupině EPH získal Křetínský v minulosti řadu bývalých energetických areálů a pozemků, na nichž se dnes připravují developerské projekty. Převzetí Royal Mail mu tak vedle logistického byznysu přineslo i výrazný realitní rozměr.
