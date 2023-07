Nafta během léta zdraží, Sněmovna schválila zvýšení spotřební daně | e15.cz

Poslanecká sněmovna dnes schválila zvýšení spotřební daně z nafty, ke kterému dojde už během letošního léta. Daň pravděpodobně poroste o 1,50 koruny na litr. Analytici usuzují, že nafta by se tak mohla zdražit o 1,80 koruny. Snížená sazba měla platit do konce roku, kvůli vyšším příjmům rozpočtu se teď ale cena nafty vrátí na úroveň před loňským červnem.

Daňová sazba pro naftu byla snížená od loňského roku kvůli tehdejším vysokým cenám. Vláda chtěla ulevit dopravcům. Opětovné zvýšení daně by mělo přinést navíc 800 milionů měsíčně. Většina peněz půjde do státního rozpočtu, zhruba deset procent pak do Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vláda zvýšení zdůvodnila tím, že cena nafty bude i po daňové úpravě stále nižší nebo srovnatelná s okolními státy. "Stav zvýšených cen motorové nafty se ovšem razantně změnil v první polovině roku 2023, kdy ceny této komodity pro konečného spotřebitele v České republice výrazně poklesly tak, že jsou v měsíci dubnu 2023 jedny z nejnižších v Evropské unii," stojí v důvodové zprávě.

"Hlavním důvodem dřívějšího návratu k původní sazbě daně je výrazný pokles ceny motorové nafty pro řidiče v České republice, která byla v dubnu jednou z nejnižších v celé Evropské unii. V kontextu hledání úsporných opatření v rámci konsolidačního balíčku tímto krokem o jednotky miliard vylepšíme hospodaření státního rozpočtu už letos," uvedl v tiskové zprávě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Pro zvýšení daně hlasovali koaliční poslanci, opozice byla proti. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová navrhovala zvýšení daně až od příštího roku, stínový ministr dopravy za ANO Martin Kolovratník pak chtěl zvyšovat daň jen o 50 haléřů. Poslanci SPD navrhovali zvýšení o pět haléřů. Ministr financí ale návrhy nepodpořil.

Poslanci ANO a SPD už dříve zablokovali možnost schválit zvýšení daně ve zrychleném režimu, novela tak prošla všechna tři sněmovní čtení. Novelu teď bude projednávat Senát a poté ji podepíše prezident.

Loni v únoru začaly ceny nafty skokově růst po zahájení války na Ukrajině. Letos pohonné hmoty od února zlevňovaly, od konce května zdražovaly a na začátku července stagnovaly. Minulou středu stála nafta průměrně 32,35 Kč/l.