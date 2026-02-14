Strnad a firma spřízněná s J&T kupují největší podíl ve dvou klíčových polských přístavech
- Dvě významné československé miliardářské skupiny mohou ovládnout kritickou infrastrukturu u Baltského moře.
- Nečekané spojenectví dvou mocných hráčů má za cíl propojit sever s jihem a ovládnout tok zboží napříč Evropou.
- Polský antimonopolní úřad transakci schválil, chybí už jen poslední razítka.
Česká společnost DD Rail Properties, kterou napůl ovládá SPV Second Jaroslava Strnada a investiční skupina Auctor spřízněná s J&T, podepsala předběžnou smlouvu o nákupu takřka polovičního podílu společnosti OT Logistics (OTL), operátora nákladní přepravy v přístavech Gdaňsk a Svinoústí. Transakci za v přepočtu 589 milionů korun už schválil i polský antimonopolní úřad. Stále však chybí schválení i od úřadů z jiných států.
O nové závazné smlouvě informovala OT Logistics v tiskové zprávě s tím, že vstup investora s velkými zkušenostmi v oboru pomůže při obnově tržní pozice skupiny OTL a vytvoří nové obchodní příležitosti. „Je to pro nás také obrovské finanční posílení skrze očekávanou obnovu stability výsledků a likvidity a také posílení v oblasti překládky, jelikož společnosti patřící českému investorovi disponují vlastními objemy zboží, především ocelovými polotovary, které mohou být překládány v našich přístavních terminálech,“ uvedl Kamil Jedynak, předseda představenstva OTL. Na mysli měl Jaroslava Strnada, který jako tollingový partner materiálem zásobuje ostravskou Novou Huť. SPV Second, ani J&T se k transakci zatím nechtějí vyjadřovat.
Tollingové financování
Tolling je dohoda, že vybraný partner, tedy tollingová společnost, výrobci financuje provoz například nákupem materiálů a podobně. Závod následně vyrobí finální produkty, dodá je za zpracovatelskou odměnu tollingové firmě a ta je už zpravidla sama prodá na trhu.
Předmětem podepsané smlouvy je prodej zhruba 6,5 milionu akcií dosavadními akcionáři – rodinné nadace Cres, Marsel a Neuvic, které dosud vlastnily zhruba 70 procent akcií a po transakci se stanou menšinovými podílníky. Cena za akcii činí 15,6 zlotého. Dnes stojí 14,3 polského zlotého.
Podle polského oborového serveru GospodarkaMorska.pl by díky dokončení vznikly synergie mezi OTL a chorvatským přístavem Luka Rijeka, v němž Strnad drží zhruba třetinový podíl už od roku 2023. „Vytvořilo by se mezi nimi efektivní pozemní dopravní spojení, zejména železniční. To by přispělo k oživení severojižního dopravního koridoru,“ píše server.
Mapa evropských železničních tras |
OT Logistics je největší a nejkomplexnější přístavní operátor v Polsku, který je z pohledu sypkých materiálů či kontejnerové dopravy jeden z nejvýznamnějších v celém Baltském moři. Český server Deníkvektor.cz navíc upozorňuje, že přístavy hrají roli také v logistice energetických surovin a vojenské techniky, a i proto je lze vnímat jako kritickou infrastrukturu.
OTL se nedaří
Firmě se ale v poslední době nedaří. Tržby jí předloni klesly takřka o polovinu na 321 milionů zlotých, tedy 1,8 miliardy korun, a hrubý provozní zisk EBITDA se propadl dokonce o 70 procent na v přepočtu 330 milionů korun. V prvním pololetí se výkonnost firmy dále meziročně zhoršila. Jako důvod OTL uvádí geopolitické napětí a s ním spojené oslabení obchodu a poptávky po logistice, zejména na zemědělském a ocelářském trhu.
Spojení Jaroslava Strnada se společností Auctor může být překvapivé. Auctor Holding napůl vlastní J&T Private Equity Group s manažery kolem skupiny J&T a chorvatský advokát Oleg Uskokovič, s nimiž Strnad dosud společně neinvestoval. Od skupiny J&T si bývalý zbrojař jen dlouhodobě půjčoval. Auctor má navíc k oboru daleko, holding s tržbami kolem jedné miliardy eur působí v hotelovém a farmaceutickém sektoru.
Strnad má k byznysu blíže. Působí v železniční dopravě, ocelářství, energetice, recyklaci a k tomu vlastní zmíněný třetinový podíl v chorvatském přístavu.