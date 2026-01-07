Ceny mědi jsou na rekordu. Rudá komodita se stala Trumpovým rukojmím
- Americký prezident Donald Trump svými celními tahy vyvolal chaos na trhu s mědí.
- Očekává se, že poptávka po kovu v dlouhodobém časovém horizontu poroste s modernizací elektrických sítí a výstavbou datových center.
- Těžaři potřebují podle expertů další cenový růst, aby měli motivaci rozšířit produkční kapacity.
Vysoce vodivá měď patří mezi kovy, kterým se v poslední době daří prolamovat cenové rekordy. Od listopadu její hodnota vzrostla o více než pětinu a tento týden se na Londýnské burze kovů (LME) poprvé přehoupla přes hranici třinácti tisíc dolarů za tunu. Důvodem jsou obavy z toho, že nabídka mědi nebude stačit poptávce navzdory tomu, že byla v posledních měsících v útlumu.
Trumpovy celní pohrůžky stáhly kov do USA
Zásoby červeného materiálu, potřebného prakticky pro vše, co souvisí s elektřinou, se v poslední době nahromadily ve Spojených státech, což vyvolává nervozitu zbytku světa. Projevuje se zejména v Číně. „Zásoby dříve fungovaly jako tlumič otřesů, ale nyní jsou uzamčeny v USA. Takže nárazník je pryč a všichni se budou muset přetahovat,“ řekl Bloombergu Li Xuezhi ze společnosti Chaos Ternary Futures.
Americkou měděnou gravitaci vytvořil v uplynulém roce prezident Donald Trump svými celními pohrůžkami. Obchodníci a firmy se předháněli v přepravě mědi přes hranice před zavedením cla a zaplnili sklady kovů v Baltimoru, New Orleansu, Detroitu a v dalších skladovacích centrech. Další paniku pak Trump v létě vyvolal, když nakonec oznámil tarify na měděné výrobky, jako jsou dráty, trubky a plechy, nikoli na samotnou surovinu. Futures kontrakty se během jediného dne propadly o dvacet procent.
Ke konci roku američtí obchodníci znovu začali vydávat vysoké částky za zajištění dodávek mědi do USA, protože šéf Bílého domu opět do budoucna pohrozil zavedením vysokých cel na samotnou surovinu. Prozatím se hovořilo o možném postupném zavádění tarifů mezi lety 2027 a 2028, zdaleka nic ale není jisté.
Velké domy jako Mercuria Energy, Vitol a Trafigura poháněné touhou zopakovat jarní úspěch každopádně na podzim oslovily například chilské producenty s žádostí o uzavření ročních dodávek do Spojených států. Vytvořily tak velké rozdíly mezi cenou suroviny v USA a jinde.
Obnovitelné zdroje a datová centra mohou pohnat poptávku vzhůru
Pro obchodníky, kteří jsou jinak zvyklí spíše na malé zisky z regionálních změn v nabídce a poptávce, byl tak uplynulý rok velmi divoký a zdá se, že drama zdaleka ještě nekončí. „Hodně tohoto kovu se hromadí a nepoužívá, ale dokud bude existovat očekávání, že by USA mohly na měď zavést cla, mohlo by být obtížné vyvážet ho zpět,“ varovala podle Bloombergu už v listopadu Amy Gowerová, expertka na komodity z Morgan Stanley.
Její slova se potvrdila. Zatímco v USA jsou zásoby obrovské, objem mědi ve skladech LME během uplynulého roku citelně poklesl, i když nyní úroveň nedosahuje minim z loňského června. Nejde ale jenom o Trumpem vyvolaný chaos. Očekává se, že poptávka po komoditě poroste s rozvojem obnovitelných zdrojů a nutností investovat do přenosových soustav a také s výstavbou datových center. Surovina je důležitá i pro obranný sektor.
„Měď měla velký prospěch z rozvoje obnovitelných zdrojů energie, elektromobilů a nyní samozřejmě datových center, které jsou velkým růstovým příběhem,“ řekl CNBC Ian Roper, komoditní stratég společnosti Astris Advisory Japan.
Měděné doly mají potíže, rozvoj nových je zdlouhavý
Vládní agentura pro geologický průzkum USA v listopadu zařadila měď na seznam kritických minerálů, považovaných za nezbytné pro národní bezpečnost a ekonomiku. To otevírá federální vládě dveře k přímým investicím do jejího zpracování nebo k nabídce daňových pobídek. Zatím je ale zvyšování nabídky omezené. „Ceny mědi musejí dále růst, aby přesvědčily těžaře k vytvoření významné nové produkce,“ konstatoval pro Reuters analytik společnosti SP Angel John Meyer.
Trvá přitom roky až dekády, než se měděné objevy zhmotní v komerční produkci. Stávající doly se potýkají s potížemi a nehodami, které souvisejí i s jejich přetěžováním. Současný růst cen nabral na obrátkách v září poté, co sesuv půdy poničil důl Grasberg v Indonésii, druhé největší těžební místo mědi.
Obavy prohloubila i aktuální stávka v měděno-zlatém dole Mantoverde v Chile. Čínský producent Tongling Nonferrous k tomu v těchto dnech oznámil zpoždění druhé fáze svého rozvoje dolu Mirador v Ekvádoru.
A analytici neočekávají, že se tržní dynamika v blízké budoucnosti výrazně změní. Někteří sice tvrdí, že slabší čínská poptávka by mohla letos ceny mědi trochu utlumit, dlouhodobé prognózy však předpokládají, že porostou. Banka Goldman Sachs například uvedla, že cena mědi v Londýně v příštím desetiletí nejspíš dosáhne patnácti tisíc dolarů za tunu.