Propouštění i nevyplacené mzdy. Sen o „slovenské Tesle“ a top bateriích se rozplývá

Ambiciózní slovenský podnik InoBat, který plánoval vyvíjet a vyrábět baterie nejen do elektromobilů ve velkém, čelí vážným potížím. Propustil polovinu zaměstnanců, odstavil výrobu a vzdal snahu o lukrativní byznys s automobilkami. Byznysmenem Mariánem Bočkem spoluzaložená firma, do které investoval i Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada nebo ČEZ, se chce místo toho zaměřit na baterie do dronů.