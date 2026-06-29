Provozní zisk Škody JS meziročně klesl o dvě třetiny
- Zisk EDITBA plzeňského výrobce a dodavatele zařízení pro jadernou energetiku byl loni 115 milionů korun při tržbách 3,6 miliardy korun.
- V roce 2024 činil 361 milionů korun a jeho výše byla dána úhradou dřivějších pohledávek na Ukrajině.
- Zisk poklesl také kvůli investici do nových strojů a výdajům za nájmy a koupi nových výrobních prostor dřívější kalírny
„Pro nás je důležité, že jsme loni podepsali nové kontrakty celkem za 3,5 miliardy korun, o 150 milionů korun víc proti plánu. Loňský rok tak můžeme hodnotit jako další z úspěšných,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Karel Bednář. Loňské hospodářské výsledky jsou podle českých účetních standardů CAS a byly auditované.
ŠKODA JS exportovala více než třetinu loňské produkce hlavně na Slovensko, Ukrajinu i do Arménie, Maďarska, Británie a Polska. „Na Slovensku teď s dalšími českými firmami dokončujeme čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce. Dodávky náhradních dílů na Ukrajinu opět pomáhaly udržet v chodu tamní jaderné elektrárny a tím i stabilitu energetické sítě narušovanou válkou s Ruskem,“ řekl Samec.
Spolupráce s Rolls-Royce SMR
ŠKODA JS s 1100 zaměstnanci, která v Plzni vyrábí v reaktorové hale a v areálu Bolevec, letos zahájila spolupráci s britským Rolls-Royce SMR. Stala se jeho strategickým dodavatelem hlavních částí jaderného ostrova malých modulárních reaktorů (SMR) nejen pro Česko, ale také do ciziny. Rolls-Royce SMR, v němž má ČEZ od loňska pětinový podíl, postaví první tři malé reaktory ve Walesu. V Česku plánuje ČEZ s Rolls-Royce SMR postavit do roku 2050 modulární reaktory o souhrnném výkonu tří gigawatt.
„Škoda JS, která letos slaví 70 let od založení, dále jedná s preferovaným uchazečem na výstavbu nového jaderného bloku v jaderné elektrárně Dukovany - korejskou skupinou KHNP,“ uvedl mluvčí. Dodala také třeba první kontejner nové generace na použité jaderné palivo pro Temelín. A jako první výrobní firma ze střední a východní Evropy získala americké certifikáty jaderného průmyslu ASME.
Plzeňské jaderné strojírny, které se kromě výroby zaměřují na inženýring a servis jaderných elektráren, se také zapojí do obnovy ukrajinské energetické infrastruktury. Vedení podniku jednalo k tomuto tématu minulý týden s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na konferenci v polském Gdaňsku. „Během konfliktu jsme svými dodávkami náhradních dílů pomáhali a pomáháme udržet ukrajinské jaderné elektrárny v provozu, což je zásadní pro zachování dodávek elektřiny,“ dodal generální ředitel.