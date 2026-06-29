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Provozní zisk Škody JS meziročně klesl o dvě třetiny

ŠKODA JS a.s. měla loni provozní zisk EBITDA 115 mil. Kč při tržbách 3,6 mld. Kč

ŠKODA JS a.s. měla loni provozní zisk EBITDA 115 mil. Kč při tržbách 3,6 mld. Kč Zdroj: Profimedia

ČTK
red , ČTK
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  • Zisk EDITBA plzeňského výrobce a dodavatele zařízení pro jadernou energetiku byl loni 115 milionů korun při tržbách 3,6 miliardy korun.
  • V roce 2024 činil 361 milionů korun a jeho výše byla dána úhradou dřivějších pohledávek na Ukrajině.
  • Zisk poklesl také kvůli investici do nových strojů a výdajům za nájmy a koupi nových výrobních prostor dřívější kalírny

„Pro nás je důležité, že jsme loni podepsali nové kontrakty celkem za 3,5 miliardy korun, o 150 milionů korun víc proti plánu. Loňský rok tak můžeme hodnotit jako další z úspěšných,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Karel Bednář. Loňské hospodářské výsledky jsou podle českých účetních standardů CAS a byly auditované.

ŠKODA JS exportovala více než třetinu loňské produkce hlavně na Slovensko, Ukrajinu i do Arménie, Maďarska, Británie a Polska. „Na Slovensku teď s dalšími českými firmami dokončujeme čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce. Dodávky náhradních dílů na Ukrajinu opět pomáhaly udržet v chodu tamní jaderné elektrárny a tím i stabilitu energetické sítě narušovanou válkou s Ruskem,“ řekl Samec.

Spolupráce s Rolls-Royce SMR

ŠKODA JS s 1100 zaměstnanci, která v Plzni vyrábí v reaktorové hale a v areálu Bolevec, letos zahájila spolupráci s britským Rolls-Royce SMR. Stala se jeho strategickým dodavatelem hlavních částí jaderného ostrova malých modulárních reaktorů (SMR) nejen pro Česko, ale také do ciziny. Rolls-Royce SMR, v němž má ČEZ od loňska pětinový podíl, postaví první tři malé reaktory ve Walesu. V Česku plánuje ČEZ s Rolls-Royce SMR postavit do roku 2050 modulární reaktory o souhrnném výkonu tří gigawatt.

„Škoda JS, která letos slaví 70 let od založení, dále jedná s preferovaným uchazečem na výstavbu nového jaderného bloku v jaderné elektrárně Dukovany - korejskou skupinou KHNP,“ uvedl mluvčí. Dodala také třeba první kontejner nové generace na použité jaderné palivo pro Temelín. A jako první výrobní firma ze střední a východní Evropy získala americké certifikáty jaderného průmyslu ASME.

Plzeňské jaderné strojírny, které se kromě výroby zaměřují na inženýring a servis jaderných elektráren, se také zapojí do obnovy ukrajinské energetické infrastruktury. Vedení podniku jednalo k tomuto tématu minulý týden s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na konferenci v polském Gdaňsku. „Během konfliktu jsme svými dodávkami náhradních dílů pomáhali a pomáháme udržet ukrajinské jaderné elektrárny v provozu, což je zásadní pro zachování dodávek elektřiny,“ dodal generální ředitel.

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