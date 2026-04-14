Rating agentury Moody’s pro ČEZ se po deseti letech vrací na úroveň A3, firmu prý čekají dobré časy
- Zlepšení úvěrové známky odráží upevňování vztahu mezi energetickou společností a českým státem.
- ČEZ skrze Rolls-Royce SMR postaví první tři malé modulární reaktory v severním Walesu.
- Letošní čistý zisk skupiny má díky konci windfall tax vzrůst k hranici čtyřiceti miliard korun.
Ratingová agentura Moody’s po více než deseti letech změnila hodnocení energetické společnosti ČEZ a zvýšila její úvěrovou známku z Baa1 na úroveň A3. Agentura tímto krokem vrací ČEZ na pozici, o kterou firma přišla v březnu 2016, tehdy zejména kvůli nízkým cenám energií na trzích. Hlavním důvodem aktuálního zlepšení je revize vládní podpory – Moody’s vidí upevňování vztahu mezi společností a českým státem jako klíčový stabilizační faktor. ČEZ tak nyní dosahuje ratingu, který je jen o tři stupně nižší než hodnocení České republiky jako celku.
Pozitivní vnímání ze strany Moody’s nastartoval již loňský krok vlády, která získala osmdesátiprocentní podíl ve společnosti EDU II, zodpovědné za výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Tento přesun vlastnictví ze sta procent od ČEZ na stát výrazně snížil rizika spojená s obří investicí, která nyní nesou daňoví poplatníci místo věřitelů a akcionářů energetické firmy. Moody’s také oceňuje, že strategický význam podniku nezpochybňuje ani opozice. Většina politiků se minimálně rétoricky shoduje na nutnosti zestátnění nebo alespoň restrukturalizace, která by státu přinesla větší kontrolu nad výrobními zdroji.
Souběžně s finančním posílením ČEZ expanduje i technologicky skrze britskou společnost Rolls-Royce SMR, v níž drží podíl. Firma nedávno rovněž podepsala dohodu s britskou vládní organizací Great British Energy – Nuclear o výstavbě prvních tří malých modulárních reaktorů (SMR) v Evropě. Projekt v lokalitě Wylfa v severním Walesu, na který britská vláda vyčlenila 2,6 miliardy liber, by měl v první fázi vytvořit tři tisíce pracovních míst. Smlouva umožňuje okamžité zahájení projekčních prací a objednávku klíčových součástí od dodavatelů.
Oceněné lepší zítřky
Domácí jaderná energetika rovněž dostala nový impuls v podobě prodloužení životnosti stávajících bloků v Dukovanech. Podle analýzy představené ministerstvem průmyslu bude možné provozovat současné čtyři bloky až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Původně se přitom počítalo s koncem provozu v polovině 40. let. Prodloužení provozu však není náhradou za novou výstavbu, ale jejím logickým doplněním v energetické strategii státu. První z nových velkých bloků od korejské společnosti KHNP by měl být v Dukovanech hotový v roce 2036.
Výsledky firmy za loňský rok také potvrdily stabilitu společnosti v období pokračující transformace energetiky. Skupina ČEZ dosáhla za rok 2025 provozního zisku před odpisy (EBITDA) ve výši 137,0 miliardy korun. Čistý zisk činil 27,4 miliardy korun, očištěný čistý zisk určující návrh dividendy pak 28,1 miliardy korun. Dosažený zisk a platná dividendová politika indikují dividendu 31 až 42 Kč na akcii, což znamená celkem pro akcionáře 17 až 23 miliard korun. Podle analytiků má letošek přinést navýšení zisku; i přes klesající ceny elektřiny by měl vzrůst k hranici 40 miliard korun. Hlavním důvodem je konec platnosti daně z neočekávaných zisků (windfall tax), která se v loňských výsledcích projevila naposledy.