Rolls-Royce SMR s účastí ČEZ postaví první malé modulární reaktory v Evropě
- Britská společnost Rolls-Royce SMR spoluvlastněná českou energetickou firmou ČEZ postaví první malé modulární reaktory (SMR) v Evropě.
- Podepsala o tom v pondělí dohodu s britskou vládní organizací Great British Energy - Nuclear, vyplývá z tiskové zprávy Rolls-Royce SMR.
- V první fázi výstavby vznikne 3000 pracovních míst, informuje web Energy Live News.
Smlouva se týká podrobného návrhu, plánování a regulačních prací. Umožňuje okamžité zahájení prací na dodávce tří malých modulárních reaktorů (SMR). Společnost Rolls-Royce SM je postaví v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu.
Rolls-Royce SMR byla v červnu 2025 vybrána jako preferovaný uchazeč pro tento projekt. Britská vláda na něj vyčlenila 2,6 miliardy liber (73 miliard korun). Britský premiér Keir Starmer pak v listopadu 2025 oznámil, že v lokalitě Wylfa vzniknou první SMR v Británii.
Pondělní dohoda společnosti umožňuje vypracovat návrh přizpůsobený konkrétní lokalitě a objednat klíčové součástky od dodavatelů. Poskytuje také jistotu potřebnou k rozběhnutí náborového programu, který je nezbytný pro provedení těchto prací a úspěšné dodání prvních tří bloků.
Projekt může zásobovat tři miliony domácností
„Měníme způsob realizace jaderných projektů, abychom díky standardizovanému přístupu založenému na tovární výrobě zajistili větší jistotu, pokud jde o náklady a harmonogram. Tento projekt je důležitý pro energetickou bezpečnost Spojeného království a posílí naši společnost i britský dodavatelský řetězec," uvedl generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton.
„Tato dohoda je pro jadernou energetiku zlomovým okamžikem," řekl generální ředitel společnosti Great British Energy – Nuclear Simon Roddy.
Očekává se, že projekt sestávající ze tří bloků bude vyrábět nejméně 1,4 gigawattu (GW) elektřiny, což postačí k zásobování přibližně tří milionů domácností po dobu více než 60 let.
Až šest malých modulárních reaktorů by Rolls-Royce SMR chtěla ve spolupráci s ČEZem později postavit i v České republice. První z nich by měl vzniknout vedle Jaderné elektrárny Temelín přibližně v polovině 30. let. ČEZ vlastní v Rolls-Royce SMR zhruba 20 procent.