Členské státy Evropské unie v pátečním hlasování schválily definitivní zvýšení cel na dovoz elektromobilů vyráběných v Číně. Potvrdila to na svých stránkách Evropská komise. Agentura Bloomberg uvádí, že se dodatečná cla zvýší až o 35 procent nad rámec stávajících deseti. Komise je může zavést na příštích pět let. Pro zvýšení cel hlasovaly například státy jako Francie, Itálie, Polsko či Nizozemsko, proti se postavilo Německo, Maďarsko či Slovensko. Česko patřilo do skupiny dvanácti zemí, které se zdržely hlasování, uvádí Bloomberg. K odmítnutí nárůstu cel bylo potřeba nejméně patnáct zemí, které představují alespoň 65 procent populace EU.