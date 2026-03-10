Škoda Auto zvýšila zisk na 61 miliard korun, koncern Volkswagen ztrácel
- Provozní zisk Škody stoupl o 8,5 % na 2,5 mld. eur (60,85 miliard korun), zatímco tržby dosáhly 30,1 miliard eur.
- Milionová produkce: Automobilka poprvé po šesti letech vyrobila přes milion vozů (nárůst o 15 %) a v Evropě byla 3. nejprodávanější značkou.
- Globální stabilita: Navzdory poklesu zisku celého koncernu Volkswagen Škoda navýšila dodávky o 12,7 % a úspěšně operuje s 12 modelovými řadami.
Automobilka Škoda Auto v loňském roce zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun). Tržby vzrostly na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy korun) z 27,8 miliardy eur předloni. V dnešní výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen.
Společnost už dříve uvedla, že loni dodala celosvětově 1 043 900 vozů, což je meziročně o 12,7 procenta více. V Evropě byla Škoda třetí nejprodávanější značkou. Celosvětově pak vyrobila 1 065 000 vozů, meziročně o 15 procent více. Přes milion vyrobených aut je to poprvé za šest let.
V samotném čtvrtém čtvrtletí Škoda zvýšila provozní zisk na 712 milionů eur (17,3 miliardy korun) z 606 milionů eur (14,7 miliardy korun) ve čtvrtém čtvrtletí 2024. Tržby se zvýšily na 7,76 miliardy eur (188,8 miliardy korun) ze 7,39 miliardy eur o rok dříve.
Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40 tisíc lidí, v Česku má tři výrobní závody. Výrobní kapacity má také v dalších zemích, například v Číně, Indii a na Slovensku. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq.
Německému automobilovému koncernu Volkswagen loni klesl provozní zisk o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy Kč), čistý zisk se propadl o 44 procent na 6,9 miliardy eur (167,9 miliardy Kč). Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Automobilka, jejíž součástí je i Škoda Auto, pokles zisku přičítá dopadům amerických cel, nákladům souvisejícím s úpravou produktové strategie dceřiné automobilky Porsche a měnovým vlivům.
Tržby se snížily o 0,8 procenta na 321,9 miliardy eur. Počet vozů dodaných zákazníkům globálně klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu. V Evropě koncern zaznamenal nárůst prodeje, ten však nevyrovnal pokles prodeje v Číně a Severní Americe.
Vedení navrhne výplatu dividendy 5,26 eura na akcii pro majitele prioritních akcií a 5,20 eura pro držitele kmenových akcií. V obou případech jde o meziroční pokles o 17 procent.
Ve čtvrtém čtvrtletí skupině klesl provozní zisk o 44,6 procenta na 3,46 miliardy eur a čistý zisk o 1,7 procenta na 3,5 miliardy eur. Poslední tři měsíce roku si skupina vedla lépe než v předchozím čtvrtletí, kdy zaznamenala ztrátu přesahující miliardu eur.
Důvodem byly především náklady dceřiné společnosti Porsche v souvislosti se změnou strategie prodloužení životnosti spalovacích motorů, které se promítly do výsledků mateřské společnosti. Tyto náklady Volkswagen vyčíslil na 4,7 miliardy eur. Dopady amerických cel pak automobilka stanovila na 2,9 miliardy eur, z toho 1,2 miliardy eur ve druhém čtvrtletí.