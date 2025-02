„Ve středu vedení firmy oznámilo rozhodnutí zaměstnancům, výrobu ukončí ke 31. říjnu letošního roku. Důvody, které k němu vedly, mají své kořeny v dlouhodobě negativním vývoji podmínek pro evropský zpracovatelský průmysl. Jedná se o propad zakázek ve strojírenství, jenž je způsobený mnoha faktory, a to nejen vysokými cenami energií, ale i zpřísňujícími se ekologickými normami pro provoz průmyslových podniků spojenými se zelenou evropskou politikou,“ uvedla mluvčí.

Slévárna čelila kritice lidí žijících v okolních čtvrtích kvůli zápachu z výroby. Na základě různých měření a odborného posudku přistoupil krajský úřad k tomu, že stanovil emisní limit pro těkavé organické látky na 50 miligramů na metr krychlový s účinností od května 2023. Jeho nařízení potvrdilo ministerstvo životního prostředí i krajský soud. Loni v dubnu ale rozhodnutí zrušil Nejvyšší správní soud.

Nepomohla ani dotace od ministerstva životního prostředí

Slévárna se několik let snaží podle svých vyjádření o eliminaci zápachu pomocí různých technologií i změn pojivových směsí. Naposledy v prosinci informovala, že získala dotaci ministerstva životního prostředí na snižování pachových emisí. Budování systému za 39,5 milionu korun mělo začít letos v lednu.

Podle výkonného ředitele Svazu sléváren Jiřího Hlavinky se u Slévárny Heunisch spojily faktory evropské politiky s lokálním tlakem na omezení emisí. „Ve vyjádření situaci pojmenovali velmi přesně a diplomaticky. Jsou regiony, které význam tradičních odvětví, jako je slévárenství chápou a podporují jej, ten náš mezi ně bohužel nepatří. Tlak na snižování pachových emisí byl opravdu enormní, možná řešení jsou ale velice nákladná a je těžké je dlouhodobě financovat,“ upozornil Hlavinka.

Hospodaření Slévárny Heunisch Brno bylo od roku 2021 ve ztrátě kolem deseti milionů korun. Společnost s německými majiteli podle poslednízveřejněné výroční zprávy za rok 2023 vykázala ztrátu 12,3 milionu korun, její tržby za prodej výrobků a služeb meziročně vzrostly o 9,6 procenta na 1,3 miliardy korun. V roce 2023 zaměstnávala v průměru 229 lidí.

Letos už ohlásila rozsáhlejší propouštění neratovická Spolana. Podnik ukončí v první polovině roku produkci PVC a kaprolaktamu, zachována zůstane výroba kyseliny sírové. Kvůli tomu odejde zhruba 500 lidí, ve firmě jich zůstane kolem 150. Úplně skončí závod společnosti Dr. Oetker v Kladně, kde letos postupně propustí 114 ze 188 zaměstnanců. Do letošního června po více než 90 letech ukončí provoz pražský závod výrobce pneumatik Mitas. Uzavření továrny by se mělo dotknout zhruba 270 pracovníků.

Těžební společnost OKD pak ve druhém pololetí sníží asi o 350 stav zaměstnanců. Souvisí to s blížícím se ukončením těžby. Nyní v OKD na Karvinsku pracuje 3300 lidí, kmenových zaměstnanců je více než 2400 z nich. Do konce letošního roku propustí 200 ze současných 250 zaměstnanců také břeclavský výrobce výtahů a eskalátorů Otis. Výrobu eskalátorů přesune americký vlastník do čínské továrny, výrobu a modernizace výtahů rozdělí mezi továrny ve Španělsku a ve Francii.