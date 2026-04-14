Stát chystá krizový plán pro průmysl. Havlíček varuje před dopady války na Blízkém východě
- Ministerstvo průmyslu připravuje krizový plán hospodářské odolnosti ČR pro případ energetického nedostatku způsobených válkou v Íránu.
- Vláda hodlá zabránit opakování inflační vlny z roku 2022 pomocí stimulačních opatření pro průmysl.
- Strategické scénáře budou do týdne hotové, následně je ministr Havlíček projedná se zástupci byznysu a odbory.
Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo kvůli situaci na Blízkém východě minulý týden připravovat krizový plán hospodářské odolnosti ČR. Připravuje strategické scénáře pro případ, kdyby hrozil nedostatek energií či další cenová eskalace. Na konferenci Úspěšné Česko: Bez zbytečných regulací a byrokracie to dnes řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).
„Situace na Blízkém východě se nevyvíjí dobře, konflikt není ukončen. I kdyby byl ukončen, dopady budou horší, než se předpokládalo,“ uvedl Havlíček. Evropská unie se podle něj nyní chová benevolentněji, nevnímá tolik rizika, jako například Velká Británie. „Musíme připravovat strategické scénáře. Reagujeme na všechno, co může nastat. Budeme připraveni na to, kdyby byl nedostatek energií, jakým způsobem stimulovat průmysl, posílit exporty, připravené dopady na rozpočet nebo na trh práce,“ dodal.
Důležité je zabezpěčit dostatek energií
Prvořadým úkolem je podle něj zabezpečit dostatek energií, plynu a pohonných hmot pro podnikatele a spotřebitele. „Není možné připustit, aby cenové relace dopadly v rámci inflace na firmy a spotřebitele. Nedopustíme, aby inflace vyskočila jako v roce 2022,“ upozornil na tiskové konferenci.
Vláda na tom podle něj nyní intenzivně pracuje na úrovni ministerstev. „Do týdne chce mít vše připraveno, abychom byli schopni rychle akcelerovat opatření, které budeme s podnikateli konzultovat. Příští týden se sejdeme s byznysem, odboráři a ostatními, abychom byli případně připraveni cokoliv kdykoliv nastartovat,“ podotkl.
Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael letos 28. února. Írán v odvetě cílil na americké a izraelské cíle v regionu. Následná ohlášená blokáda Hormuzského průlivu rychle zvýšila ceny ropy na trhu. Dlouhodobá blokáda by podle analytiků prohloubila dosavadní nedostatek ropy a držela ceny ropy vysoko po delší dobu, spolu s tím by stouply i ceny plynu či elektřiny.