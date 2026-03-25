Státní exportní pojišťovna EGAP je už pátým rokem v zisku. Loni vydělala přes miliardu
- V minulém roce státní instituce podpořila například vývoz letadel do Uzbekistánu nebo zemědělských strojů do Afriky.
- Dařilo se také Fondu Ukrajina, který zatím nezaznamenal jedinou pojistnou událost a je tak ziskový.
- EGAP je v čele iniciativy na zapojení evropských peněz do podpory vývozu.
Vývoz českých firem na rizikovější a hůře dostupné trhy má objemnější finanční polštář na krytí těchto obchodních případů. Plyne to z výsledků státní exportní pojišťovny EGAP, která už pátý rok v řadě zakončila své hospodaření se ziskem. V roce 2025 to bylo 1,03 miliardy korun.
„Ke skvělému hospodářskému výsledku přispívá úspěšné vymáhání pojistných událostí, zvyšující se kvalita portfolia a snižování nákladů na provoz,“ vysvětluje šéf představenstva EGAP David Havlíček.
Letadla pro Uzbekistán
V loňském roce uzavřely podniky s pojišťovnou 137 smluv jistících český vývoz do 33 zemí světa. Celkem bylo podpořeno 33,7 miliardy korun vývozu a investic. Například do Uzbekistánu putovala dopravní letadla, do jižní Afriky či na Ukrajinu zemědělské stroje.
Pojištěním exportně orientovaných podniků pak EGAP povzbudil domácí výrobu železničních vagónů, obranné techniky, či produkci potravinových doplňků. Průměrná míra pravděpodobnosti selhání portfolia přitom činí nejméně v celé historii EGAP, pouhých 0,6 procenta.
Dařilo se také Fondu Ukrajina, který pomáhá českým firmám vyvážet do válkou zasažené země. Loni takto podpořený vývoz dosáhl 733 milionů korun a celkově objem podpory Fondu Ukrajina vůči českým firmám přesáhl už 1,7 miliardy korun. Dosud přitom nezaznamenal jedinou pojistnou událost a program je tak ziskový.
Využití evropských peněz
Historickým milníkem se v roce 2025 stala takzvaná Česká iniciativa. Tedy plán EGAP na zapojení finančních mechanismů Evropské unie do podpory evropských vývozců prostřednictvím exportních institucí. EGAP se stal první exportní pojišťovnou, která s Evropskou investiční bankou jedná o společné podpoře konkrétního obchodního případu z oblasti dopravy v rámci jeho rozvojové části.
„Věřím, že tento pilotní obchodní případ i celý koncept pomoci se nám letos podaří dovézt do úspěšného finále, a že tak pomůžeme českým firmám získat ještě lepší podmínky v souboji se zejména asijskou konkurencí,“ věří Havlíček.
EGAP pomáhá českým exportérům od roku 1992. Za dobu své existence podpořil vývoz domácích firem do 130 zemí světa v objemu přesahujícím 1,1 bilionu korun.
EGAP neboli Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. je státem vlastněná úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.