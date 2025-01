Tato Škoda Fabia se líbila seniorům, i když je pro mladé. Italové nabízí její obdobu

Nejeden motorista si pamatuje na fabii Junior, verzi „oholenou“ tak moc, že jí chyběly nejen airbagy, posilovač řízení a ABS, ale dokonce i víko přihrádky před spolujezdcem nebo plato zavazadelníku. Smyslem bylo nabídnout levné nové auto mladým lidem. Zas tak levné ale nebylo a ve výsledku si ho kupovali často i senioři, kteří chtěli co nejjednodušší auto, co nejméně se lišící od „stodvacítky“, kterou třeba dávali protiúčtem.

Web italského zastoupení automobilky Škoda nás proto zaujal tím, že nabízí fabii v edici Young. Je to druhá nejlevnější možnost v ceníku a je k mání s litrovým tříválcem v různých výkonových verzích.

Není Young jako Junior

Není ovšem Young jako Junior. V dnešní době už nelze prodávat auto bez ABS, airbagů a hromady dalších bezpečnostních prvků, včetně třeba autonomního nouzového brzdění, „eurohlásítka“ nejvyšší dovolené rychlosti nebo sledování únavy řidiče. To všechno je součástí standardní výbavy, stejně jako přední elektrická okna, manuální klimatizace, ISOFIX na vnějších zadních sedačkách i sedadle spolujezdce, bezklíčový start nebo bezdrátové zrcadlení smartphonu.

Jeden by čekal, že edice Young bude připravená na rodiny s malými dětmi například elektrickou dětskou pojistkou pro okna a ideálně i dveře, elektrická okna s citlivou pojistkou proti přiskřípnutí a bezklíčový přístup k vozu tak, aby bylo snazší nastoupit s plnýma rukama.

Z ceníku to tak ale úplně nevypadá – nejdůležitější prvky výbavy navíc jsou parkovací senzory na obou koncích auta, 15“ litá kola a couvací kamera. Jednoho tak napadne, zda by se ta edice neměla jmenovat spíš Senior, protože to, co nejvíce usnadňuje, je parkování, nikoliv život s dětmi.

Druhý možný důvod existence této edice je ve faktu, že v Itálii smí čerstvý držitel řidičského oprávnění sk. B po tři roky řídit auto s nejvyšším výkonem 105 kW a nejvyšším měrným výkonem 75 kW na tunu. Tento předpis splňují všechny čtyři tříválcové motorizace fabie.

Druhé nejlevnější

Edice Young stojí v Itálii od 21 800 eur (549 tisíc korun), o 1100 eur (28 tisíc korun) víc, než základní Selection. Zajímavější výbavou však může být edice 130, která je oproti Young dražší v základní verzi jen o 750 eur (19 tisíc korun), ale vybavená je mnohem lépe. Nabídne právě to, co by člověk čekal v edici pro mladou rodinu – zadní elektrická okna a všechna čtyři s ochranou proti přiskřípnutí, bezklíčový přístup, 16“ litá kola, obě přední sedačky s výškovým nastavením a manuální bederní opěrkou či samostmívací vnitřní zrcátko.

Pro srovnání, v Česku stojí fabia od 365 tisíc korun za verzi 130 let s 59kW tříválcem, 395 tisíc korun za 70kW tříválec, 415 tisíc korun za 85kW tříválec s manuálním šestikvaltem a 455 tisíc korun za 85kw tříválec se sedmistupňovým DSG.