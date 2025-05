V kopřivnické automobilce Tatra Trucks to vře. Důvodem je už ohlášený záměr menšinového vlastníka továrny, společnosti Promet Group, prodat část svého podílu zbrojařskému uskupení STV Group. Proti se však postavily odbory v čele se silnou organizací OS KOVO. Ta upozorňuje na možná rizika plynoucí ze skutečnosti, že STV v Česku zastupuje konkurenci Tatry. Situaci sleduje i většinový vlastník firmy, skupina Czechoslovak Group (CSG). Ta nevylučuje „zásadní změny“.

Odboráři zastupující zaměstnance Tatry vyzývají Promet k ochraně zájmů podniku a tisíců jeho zaměstnanců. „Podle našeho názoru Tatru ohrožuje možný vstup přímého konkurenta firmy do akcionářské struktury. Je tím podle nás ohroženo úspěšné směřování firmy, která se v posledních letech dynamicky rozvíjí a získává mnohamiliardové zakázky po celém světě,“ uvádí šéf OS KOVO Roman Ďurčo.

Obava z vazeb na MAN

Ten upozorňuje, že STV, která se snaží o získání 17,5procentního podílu v Tatře, zastupuje například automobilku MAN a v mnoha tendrech podle Ďurča přímo konkuruje kopřivnickému výrobci těžkých nákladních vozů. STV loni například prezentovala české armádě vojenská nákladní vozidla Rheinmetall MAN, vyráběná společným podnikem německé zbrojovky Rheinmetall a automobilky MAN.

„Pevně věříme, že si menšinový akcionář, firma Promet, uvědomí svou odpovědnost za takto velkého zaměstnavatele v hospodářsky postiženém regionu. Jsme připraveni s akcionáři aktivně jednat. Jde nám především o zachování pracovních míst a další rozvoj firmy s velkou přidanou hodnotou,“ dodává odborový předák.

STV spojitost s německým výrobcem odmítá. „Skupina STV nezastupuje nákladní vozidla MAN. STV chce majetkově vstoupit do výrobce vozidel Tatra s cílem dále tuto společnost rozvíjet. Ačkoli má Tatra přebytek zakázek, hospodaření se za poslední dva roky značně zhoršilo, a v loňském roce dokonce skončila ve ztrátě,“ uvádí ředitel speciálních projektů zbrojařského uskupení Pavel Beran.

Podle něj je naprostým unikátem, že Tatra hospodaří minusově, a to právě v dnešní době, kdy všichni výrobci vojenské techniky dosahují mimořádných zisků. „Cílem STV je pomoci Tatře dostat se zpátky k ziskovosti a plnit své závazky včas vůči svým zákazníkům. Naším primárním cílem je výrazně rozšířit kompetence Tatry, aby byla sama schopna vyrábět kompletní vojenská vozidla, tj. vrátit se k původní koncepci Tatry,“ zdůrazňuje Beran.

CSG, vlastník 60procentního podílu v Tatře, je situací ve společnosti znepokojen.

„Odborový svaz KOVO právem upozorňuje na potřebu chránit zájmy Tatry Trucks a jejích zaměstnanců, což je prioritou i pro nás jako majoritního akcionáře. Tatra je klíčovým pilířem českého průmyslu a významným zaměstnavatelem v regionu. Naším cílem je zajistit její dlouhodobou stabilitu, nezávislost a pokračující růst na globálním trhu,“ upozorňuje mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Díky investicím CSG a strategickému vedení Tatra podle Čírtka v posledních letech posílila svou pozici a získává mnohamiliardové zakázky. „Aby tento úspěch pokračoval, jsme odhodláni zvažovat všechny eventuality, jak akcionářskou strukturu v zájmu Tatry řešit. Na stole jsou i krajní varianty, které by mohly vést k zásadní změně vztahu CSG k Tatře, pokud by to bylo nezbytné pro zajištění její budoucnosti a prosperity. Jakékoli kroky budeme pečlivě zvažovat s ohledem na zájmy firmy, jejích zaměstnanců a regionu,“ podotýká mluvčí skupiny Michala Strnada.

CSG je podle Čírtka připravena vést otevřený dialog s odbory OS KOVO a s dalšími partnery, aby společně zajistili, že Tatra Trucks zůstane silným a nezávislým hráčem na trhu.