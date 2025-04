Tatra, vejtřaska nebo modrý mor z Avie. Slavné české náklaďáky jsou stále v provozu

Na Sibiři bez soupeře

Zmíněný motor umožňoval provoz v extrémních podmínkách, a to především na Sibiři. V té době ho ve větším měřítku kromě Tatry nabízela jen německá společnost Magirus-Deutz. Automobily T138 se vyvážely do třiadvaceti zemí, podle tehdejších zvyklostí hlavně do Sovětského svazu, Číny, Rumunska a východní části Německa. Nalezly si ale zákazníky i v bývalé NSR a velmi oblíbené byly ve Francii. Do roku 1972 se vyrobilo přes 48,2 tisíce kusů v různých modifikacích, což byl tehdy kopřivnický rekord.

Základní nabídku vozů T138 6×6 od uvedení na trh na přelomu padesátých a šedesátých let tvořily vozy s užitečnou hmotností 12 tun, valníky a třístranné i jednostranné sklápěče, k nimž přibyly podvozky pro různé účelové nástavby a také tahače návěsů. K nejznámějším nástavbám na třínápravových podvozcích patřily cisternové a hasičské vozy, autojeřáby, vrtné soupravy, přepravníky a domíchávače betonu, autobagry a mnohé další, z nichž některé ještě přežívají v provozu na českých a slovenských silnicích.