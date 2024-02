Tykačova Sev.en koupila čtyři plynové elektrárny v Anglii od investiční skupiny Creditas

Česká skupina Sev.en Global Investments koupila čtyři plynové elektrárny ve Velké Británii, které už dříve spoluvlastnila. Elektrárny s celkovou kapacitou 2800 megawattů (MW), které zásobují přes milion domácností, společnost koupila od české investiční skupiny Creditas. Sev.en Global Investments, která patří do skupiny Sev.en finančníka Pavla Tykače, o tom informovala v tiskové zprávě. Hodnotu akvizice neuvedla. Největší česká uhelná elektrárna Počerady, kterou rovněž vlastní skupina Sev.en, má výkon 1000 MW.