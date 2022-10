Expert Václav Smil: Základem úspor jsou zateplení a trojitá okna | E15.cz

Evropu čeká energeticky nejnáročnější zima za poslední desítky let. Kvůli vyhroceným vztahům s Ruskem jsou obchodníci s energiemi nuceni improvizovat a hledat nejen nové zahraniční dodavatele, ale i cesty, kterými by komodity přepravovali. Evropští politici navíc jednohlasně dodávají, že nutnou podmínkou k překonání krize je snížení spotřeby. Přinášíme proto sadu doporučení úsporných opatření celosvětově uznávaného energetického experta Václava Smila, který význam energetických úspor zdůrazňoval ještě před válkou na Ukrajině. Smil prostřednictvím e-mailové korespondence redakci potvrdil, že na svých doporučeních by nic neměnil ani dnes.