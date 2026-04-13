Věřitelé Soleku schválili reorganizaci. ENPO do firmy pošle 30 milionů
- Věřitelé Solek Holding schválili reorganizační plán, který počítá se vstupem investiční skupiny ENPO Group.
- Investor po březnovém znaleckém posudku snížil původně výrazně vyšší nabídku na 30 milionů korun.
- Zadlužená solární skupina je v úpadku od loňska, při konkurzu by nezajištění věřitelé získali jen zlomek pohledávek.
Věřitelé zkrachovalé společnosti Solek Holding SE v pondělí schválili reorganizační plán firmy. Počítá se vstupem investiční firmy ENPO Group, která nabídla 30 milionů korun. Částku by si měli primárně rozdělit nezajištění věřitelé. Rozhodla o tom schůze věřitelů. Solek Holding, který podniká v obnovitelných zdrojích energie, je v úpadku od loňska. Skupina dluží miliardy korun.
Podobu schváleného reorganizačního plánu výrazně ovlivnil znalecký posudek. ENPO Group totiž původně plánovala při reorganizaci dodat do Soleku kapitálovou injekci minimálně 250 milionů korun s možností další investice až 500 milionů při zlepšení kondice firmy.
Soudem nařízený znalecký posudek, který byl zveřejněn v březnu, ovšem ocenil majetek solární skupiny Solek Holding na 83 milionů korun, což je 1,5 procenta sumy, kterou Solek uvedl v insolvenčním návrhu. Investor následně svou nabídku na financování reorganizačního plánu snížil na 30 milionů korun, navíc se už nezavázal k dalším investicím.
„Díky naší nabídce bude možné nezajištěným věřitelům poskytnout více než čtyřikrát vyšší částku, než jakou předpokládá nedávno vyhotovený znalecký posudek,“ uvedla ENPO Group.
Právě výsledky znaleckého posudku byly jedním z hlavních témat, kterými se dnešní schůze věřitelů zabývala. Výsledkem bylo to, že věřitelé posudek nakonec potřebnou většinou neschválili. Navzdory tomu následně i přes výhrady některých zúčastněných schválili přijetí reorganizačního plánu.
Při konkurzu by podle znaleckého posudku nezajištění věřitelé s přihlášenými pohledávkami kolem 3,8 miliardy korun dostali necelých 15 milionů. Odpovídá to uspokojení v řádu promile. Výrazně lépe by podle posudku nedopadli ani zajištění věřitelé Soleku, kteří by si rozdělili 44 milionů korun.
Skupina Solek Holding SE, podnikající v obnovitelných zdrojích energie se zaměřením na solární energetiku, působí v několika evropských zemích i v Latinské Americe. Skládá se ze dvou částí - Solek Services Holding elektrárny staví a Solek IPP Holding je provozuje a spravuje.
Pro dceřinou společnost holdingu Solek Czech Services věřitelé loni v listopadu schválili reorganizaci také se vstupem ENPO Group. Při reorganizaci Solek Czech Services má třeba Citibank dostat zpět celou svoji pohledávku a investoři sdružení společností Cyrrus nejméně 19 procent. Dodavatelé a nezajištění věřitelé mají nárok jen na 65 milionů z pohledávek za 3,6 miliardy Kč.