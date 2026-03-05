Garance padly. Solek dostane na svoji záchranu osmkrát méně, než investorům sliboval
- Záchranný plán na uzdravení solární firmy Solek dostal další tvrdou ránu.
- Slibovaná stamilionová injekce od společnosti Enpo Group už neplatí a smrskla se na pouhý zlomek.
- Důvodem je znalecký posudek, o kterém web e15.cz informoval minulý týden.
Poslední posudek k hodnotě majetku společnosti Solek Holding přiměl potenciálního investora zásadně korigovat svou nabídku na záchranu firmy. Zatímco v červnu ENPO Group hlásala čtvrtmiliardovou finanční injekci, nyní firma tu samou nabídku pro nezajištěné věřitele revidovala na 30 milionů korun.
Důvodem má být podle společnosti pečlivé zvážení rizik a zohlednění dostupných informací a podkladů. „Hospodářský stav společnosti Solek Holding je z našeho pohledu více než desetkrát horší, než se původně předpokládalo. Aktuální situace nás netěší – naopak,“ uvedla mediální zástupkyně ENPO Group Radka Maurová s tím, že zodpovědnost vůči investorům a péče o dobré jméno společnosti nyní ENPO Group nutí postupovat tak, jak postupuje – tedy předložit co možná nejlepší a zároveň ekonomicky smysluplnou nabídku.
„Uvědomujeme si, že Solek i jeho věřitelé jsou ve složité a náročné situaci. Jsme ale přesvědčeni, že naše nabídka je tím nejlepším možným řešením pro obě strany,“ dodala Maurová. Nezajištění věřitelé by díky ní dosáhli na čtyřikrát vyšší čistý výtěžek, než s kterým v případě konkurzu počítá znalecký posudek kanceláře EqSA, který se v insolvenčním rejstříku objevil před dvěma týdny.
Solek mluvil o garanci, ta ale neexistuje
Pro věřitele bude nabídka zklamáním. Když jim Solek na konci loňského května reorganizační plán představoval, investici ENPO Group ve výši 250 milionů označoval jako minimální a zároveň garantovanou. Ve hře bylo naopak navýšení investice až trojnásobek, a to v případě, že by se ekonomická situace Soleku ukázala jako méně problematická.
Podle nynějšího vyjádření ENPO Group však její nabídka nikdy garantovaná nebyla. „Byla vždy pouze indikativní a závislá na budoucím vývoji a hospodářské prověrce společnosti, takzvané due diligence,“ říká dnes Maurová.
Naráží na již zmíněný posudek kanceláře EqSA, který u společnosti Solek Holding posuzoval její jmění a dopady možného konkurzu. Tuzemská solární firma má podle něj mnohem nižší majetek, než sama uvedla v loňském insolvenčním návrhu. Případný konkurz by podle posudku ryze nezajištěným věřitelům přisoudil 24 milionů, reálný čistý výtěžek by však po zohlednění různých poplatků činil zhruba 7,6 milionu korun. ENPO Group tak těmto věřitelům sice skutečně nabízí čistý výtěžek čtyřikrát vyšší, zároveň však více než osmkrát nižší než v červnu loňského roku.
Dalšími věřiteli solárního holdingu jsou skupina CSG zbrojaře Michala Strnada, firma Konvertial ze skupiny CSG a investiční společnost Wood & Company. První dvě společnosti by v konkurzu získaly celkem zhruba 43,3 milionu korun, Wood & Company zhruba 880 tisíc korun. Jak se v rámci případné reorganizace vypořádá ENPO Group s těmito firmami, však zatím není jasné.
Skupina Solek, kterou založil podnikatel Zdeněk Sobotka, se do finančních potíží dostala už loni, když chilská vláda pohrozila zhoršením regulatorních podmínek. Úpadek se přiblížil poté, co se jí nepodařilo najít strategického investora a její klíčový věřitel, podnikatel Petr Otava, prodal stamilionovou pohledávku Michalu Strnadovi. Následně do insolvence spadla klíčová hlavní společnost Solek Czech Services.