Věřitelé umožní Noenu reorganizaci | E15.cz

Reorganizační plán má uspokojit výhradně UniCredit Bank. Ze zajištěné majetkové podstaty firmy, jež činí 28,3 milionu korun, má banka obdržet zhruba 28 milionů. Zbylé statisíce mají připadnout drobnějším zajištěným věřitelům. Nezajištění věřitelé dostanou zhruba dalších deset milionů korun.

„Pro nezajištěné věřitele to dělá přibližně jedno procento z pohledávek, které si přihlásili v insolvenčním řízení. Pokud by ale nehlasovali pro reorganizační plán, podle posudku soudního znalce by v konkurzu nedostali vůbec nic,“ vysvětluje Michal Žižlavský, zástupce insolvenčního správce AS Zizlavsky.

Pohledávky má uhradit nový majitel, jímž je společnost Logris podnikatelů Strnada a Ulčáka. Ti strojírenskou společnost převzali v červnu od zakladatele podniku a majitele chomutovského hokejového týmu Jaroslava Veverky a během insolvence do ní nainvestovali třicet milionů korun.

Podle reorganizačního plánu mají navíc nachystaných dalších zhruba 72 milionů. Tyto prostředky se podle reorganizačního plánu mají využít především na provoz, ale i na uhrazení pohledávek a zvýšení základního jmění firmy.

Firma zaměstnává šest desítek lidí, přičemž loni při tržbách 252 milionů korun prodělala desítky milionů. Před úpadkem Noen zaměstnával přes sto zaměstnanců a ještě v roce 2015 tržby atakovaly bezmála miliardu korun.

Noen se dostal do potíží na začátku letošního ledna, kdy ostravská firma Ferrmon na základě nesplacené faktury navrhla konkurz. Finančně však Noen strádá delší dobu.