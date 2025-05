Jeden z největších tuzemských online obchodníků Alza rozšiřuje své služby. Nově umožňuje lidem posílat balíky přes svou síť výdejních boxů. Služba Pošli to AlzaBoxem má nabízet vzájemné zasílání zásilek mezi zákazníky bez nutnosti čekání na poště nebo ve výdejně. Balík lze poslat za 69 korun a doručit jej do více než 2 500 AlzaBoxů po celé České republice.

K odeslání balíku stačí aplikace Alza.cz. V ní uživatel zvolí možnost Pošli to AlzaBoxem, zadá jméno a kontakt příjemce, vybere cílový AlzaBox a získá instrukce s kódem. Ten použije u libovolného boxu. „Balík pak jednoduše vloží a o doručení se postaráme,“ vysvětluje místopředseda představenstva Alzy Jakub Krejčíř.

Zásilku je možné odeslat nebo vyzvednout kdykoli, tedy 24 hodin denně a včetně víkendů. Vše se řeší digitálně přes aplikaci, zákazníci nemusí tisknout štítek ani vypisovat adresu. Alza zásilku doručí přímo do zvoleného boxu, a to obvykle do třech dnů. Firma současně slibuje, že nehrozí přesměrování na jiné místo, jako tomu v případě přeplněných boxů bývá u zásilek z e-shopů.

„Cílem služby Pošli to AlzaBoxem je nabídnout lidem jednoduchý způsob, jak si mezi sebou posílat balíky,“ vysvětluje Krejčíř. Do budoucna chce firma službu dále rozvíjet – plánuje například možnost posílání na dobírku, pojištění zásilky nebo přepravu větších balíků. V tuto chvíli je maximální velikost 50 × 40 × 30 centimetrů o hmotnosti 10 kilogramů.

„Aby balíček dorazil v pořádku, stačí dodržet pár jednoduchých pravidel,“ říká PR manažerka Eliška Čeřovská. Zákazníkům doporučuje použít vhodný obal, vyplnit volný prostor výplní tak, aby se obsah balíčku nehýbal a vše dobře zalepit.

Podle průzkumu společnosti ResponseNow využívá doručovací boxy až devadesát procent dospělých do čtyřiceti let ve velkých městech. Pro 65 procent z nich jde o nejčastěji využívaný způsob doručování. Podobnou službu s názvem Mezi námi nabízí například Zásilkovna. Balík u tohoto přepravce může vážit až 15 kilo a stojí od 89 korun za zásilku na výdejní místo nebo 129 korun na adresu.

