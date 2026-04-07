První kraj v Česku spouští fond s rizikovým kapitálem. Peníze mu dali CTP, Barta nebo Česká spořitelna
- Jihomoravský kraj jako první v Česku zakládá fond rizikového kapitálu JIC Ventures s cílovým objemem 400 milionů korun.
- Do projektu vložilo prostředky 40 soukromých investorů včetně České spořitelny, přičemž veřejný vklad tvoří jen 15 procent.
- Fond se zaměří na strategické technologie v oblasti čipů a polovodičů, kde chce využít brněnskou expertízu v elektronové mikroskopii.
Prezident Petr Pavel v úterý 7. dubna v Moravské galerii v Brně přihlížel startu první aktivity svého druhu v Česku. První tuzemský kraj totiž jako vedoucí investor začne investovat do začínajících technologických firem vlastním rizikovým kapitálem (VC). Jihomoravská inovační agentura JIC spustila fond JIC Ventures s objemem 400 milionů korun, do něhož vedle soukromých investorů přispěl i samotný kraj.
Brno a Jihomoravský kraj se podle různých srovnávacích žebříčků v posledních letech zařadily mezi nejvíce inovativní technologické ekosystémy v Evropě, kromě jiného díky elektronovým mikroskopům a dalším oborům. Aktivity JIC v tom dlouhodobě hrají důležitou roli.
Fond rizikového kapitálu má navázat na snahy rozvíjet ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou postavenou na výzkumu, technologiích, vědě a inovacích. Jihomoravský hejtman Jan Grolich uvedl, že pokud chce jižní Morava obstát ve velké světové konkurenci, musí hledat nové nástroje, jak podporovat vznik firem a jejich rozvoj.
Prvních 40 statečných
JIC Ventures cílí na celkový objem 400 milionů korun. Fond ještě není finálně uzavřený a mohou se přidat další kvalifikovaní investoři. Těch je zatím zhruba 40. Patří mezi ně Jan Barta, Česká spořitelna, CTP, Biskupství brněnské, Jan Neumann (NenoVision), Milan Šimek (Sewio), rodinný holding majitelů IDEA StatiCa, Artin, Kinalisoft a další. Soukromý kapitál bude tvořit většinu z vybrané částky. Jihomoravský kraj vložil 40 milionů korun. „Za veřejné prostředky lze považovat i vklad JIC. Poměr soukromých investic každopádně dominuje, momentálně jich je 85 procent,“ řekla e15 mluvčí JIC Jana Pokorná.
Zřizovateli JIC jsou Jihomoravský kraj, město Brno a brněnské univerzity. Centrum v minulosti podpořilo firmy jako Y Soft nebo Kiwi.com. „Jen za posledních pět let dosáhly firmy podporované JICem exitů v hodnotě 16 miliard korun. Nový fond jsme iniciovali proto, aby globálně úspěšných startupů vznikalo ještě výrazně více,“ uvedl Petr Chládek, ředitel JIC.
Jihomoravské centrum se v oblasti VC pohybuje už od roku 2015, JIC poslal menší částky do 14 startupů jako koinvestor. S vlastním fondem přebere roli hlavního investora, který zároveň bude startupům pomáhat s růstem, kontakty, procesy a podobně.
Chládek doplnil, že se fond kromě jiného zaměří na pokročilé technologie jako jsou čipy a polovodiče. „Jen pár lidí na světě ví, jak budou za pět až deset let vypadat moderní výrobní čipové linky. Díky výrobě a výzkumu elektronových mikroskopů je několik takových lidí v Brně. To by měla být jedna z našich výhod,“ popsal e15 ředitel JIC Petr Chládek s odkazem na firmy Tescan, Delong Instruments nebo Thermo Fisher Scientific. Česko díky nim podle OECD patří mezi hlavní dodavatele v polovodičovém průmyslu. V hledání zajímavých technologií z kategorie deep tech má pomoci úzká spolupráce s univerzitami.
JIC Ventures má dva managing partnery. Radim Kocourek v JIC působí přes 20 let, naposledy jako zástupce ředitele. Miloš Sochor je známý jako ředitel fondu Y Soft Ventures, který je s aktivitami v kraji úzce spjatý.
Fond bude dávat prostředky do startupů ve fázích pre-seed a seed, půjde tedy o sumy do jednoho milionu eur. Během čtyř let se má podpořit asi 20 firem ze střední a východní Evropy, prioritou budou Česko a Slovensko.
Česká spořitelna si od JIC Ventures slibuje hodně, mimo jiné díky transferu znalostí z vědeckého prostředí do byznysu. „Propojení soukromého kapitálu s iniciativou inovační agentury zřízené institucemi veřejného sektoru může být návodem na efektivní spolupráci a zároveň vzorem pro další podobné projekty,“ shrnul Tomáš Salomon, předseda představenstva spořitelny. Podle něj je zásadní, že iniciativa vznikla zdola, tedy v Jihomoravském kraji.
„Dlouhodobě věříme, že budoucnost Evropy stojí na inovacích, technologiích a schopnosti přetavit know-how do reálné výroby a globálního byznysu. Právě to Brno a celý region jižní Moravy umí. Díky silným univerzitám, technickým talentům a fungujícímu ekosystému kolem JIC,“ navázal Jakub Kodr, výkonný ředitel CTP pro Česko.