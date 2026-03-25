V Česku rozjíždí vývoj čipová firma z Tchaj-wanu. Jde o její první pobočku mimo domovskou zemi a Silicon Valley
- Tchajwanská společnost Jmem Tek v dubnu otevře pobočku v Praze, přičemž se zaměří na vývoj bezpečných čipů pro drony a obranu.
- Nové brněnské centrum ACDRC propojuje české vědce s tchajwanskými firmami a pomáhá s komerčním využitím pokročilého výzkumu.
- Spolupráce láká další investory jako Light Momentum či Inventec, kteří využijí silné české zázemí v automotive a AI serverech.
V České republice brzy oficiálně zakotví čipová společnost z Tchaj-wanu, velmoci v tomto oboru, kterou přilákal společný výzkum a vývoj se zdejšími odborníky. Slibná firma podle informací e15 v dubnu otevře kanceláře v Praze, čemuž předcházelo formální založení zdejší tuzemské entity. Hlavní pozornost se nicméně bude upírat směrem na Brno, kde tchajwanská vláda financuje jedno ze tří českých čipových center.
Česká čipová centra jsou výsledkem spolupráce Tchaj-wanu a předchozí vlády. Na Univerzitě Karlově se věnují společnému výzkumu polovodičových dodavatelských řetězců, na ČVUT se realizuje čipový výzkum s výukou a v Brně na podzim roku 2024 vzniklo centrum pro výzkum pokročilých čipů a polovodičů (ACDRC), na němž se kromě Tchaj-wanu a VUT podílí Masarykova univerzita a ČVUT. Cílem centra je spolupráce zdejších univerzit a vědců s firmami z Tchaj-wanu a následný přenos bádání do komerčního nasazení.
Právě ACDRC hraje hlavní roli v příchodu tchajwanské firmy Jmem Technology známé také jako Jmem Tek. Ta chce v dubnu slavnostně otevřít pražskou pobočku úzce napojenou právě na brněnské inženýrské a vědecké aktivity. Jmem Tek má zatím oficiální pobočky pouze doma na Tchaj-wanu a v Silicon Valley.
Jmem Tek funguje teprve od roku 2022. Jde o jednu ze součástí snah Tchaj-wanu výrazně rozšířit výrobu a vývoz dronů jakožto bezpečné alternativy k Číně. Zástupci tchajwanské vlády už několikrát pro e15 uvedli, že mají velký zájem spolupracovat s Českem právě v sektoru dronů a aerospace. The Economist nedávno uvedl, že Tchaj-wan zvýšil export dronů z 10 tisíc kusů v roce 2024 na 123 tisíc kusů v roce 2025. Drtivá většina z toho šla do Česka, přes které se drony dostávají na Ukrajinu.
Jmem Tek vyvíjí vysoce bezpečné čipy využívající takzvané postkvantové šifrování. To má být odolné i vůči případným útokům kvantových počítačů, které by teoreticky mohly rozluštit současné šifrování. Dopady na bezpečnost ve světě obrany, financí a tak dále by byly enormní. Jedním z hlavních odběratelů čipů Jmem Teku jsou právě výrobci dronů a obranný průmysl.
Doktorandi z VUT
Tchajwanské firmě ve společném vývoji pomáhají čeští odborníci z brněnského ACDRC. Často jde o doktorandy z VUT. Vedoucí Ústavu mikroelektroniky na FEKT VUT Jiří Háze uvedl, že tchajwanský partner je velmi spokojený, což vyústilo i v oficiální založení pobočky.
Výkonný ředitel Jmem Teku Chang Chen-Feng pro e15 potvrdil, že jeho podnik má zájem se přes Česko napojit na další partnery a rozšířit spolupráci.
„Díky ACDRC se v Česku usazují další dvě firmy z Tchaj-wanu,“ zmínil Háze. Jednou z nich je Light Momentum Technology zabývající se návrhem čipů do automobilového sektoru nebo automatizace. Technický ředitel Guan-Rong Chen potvrdil, že se kromě jiného zajímá o napojení Česka na automobilový průmysl, a to i díky Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm.
Aktivity rozšiřuje i společnost Inventec, která už několik let v Česku vyrábí servery včetně těch pro umělou inteligenci (stejně jako další tchajwanské podniky Foxconn a Wistron). Inventec se loni na podzim přestěhoval do nových prostor v Blučině u Brna o rozloze 52 tisíc metrů čtverečních, které slouží jako jeho evropské centrum. Napojení na ACDRC je expanzí tuzemských aktivit.
Do ACDRC například zavítal tchajwanský ministr zahraničí Lin Chia-lung. „Společně s Českem rozšíříme spolupráci v polovodičích, umělé inteligenci a v důvěryhodných dodavatelských řetězcích,“ shrnul.