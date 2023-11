Výrobce leteckých simulátorů VRgineers získal tchajwanskou investici | e15.cz

Tchajwanský fond Taiwania Capital se podílel 132 miliony korun na investici do holešovického startupu Vrgineers, který se zabývá vývojem virtuálních brýlí a leteckých simulátorů. Bylo to poprvé, kdy fond zřízený tchajwanskou vládou, jenž má na investice ve střední Evropě připraveno přes čtyři miliardy korun, vložil peníze do tuzemského startupu.

VRgineers se už od roku 2017 věnují vývoji a výrobě brýlí pro virtuální a smíšenou realitu, které jsou využitelné například pro trénování armádních pilotů nebo řidičů formule 1. „Tato investice nám umožní posílení obchodních aktivit a navázání kontaktů s lídry v oblasti vývoje a výroby elektroniky, které pomohou vylepšovat naše produkty na nejvyšší možnou světovou úroveň,“ komentoval investici šéf startupu Marek Polčák. Český startup plánuje ještě letos představit novou verzi svého hlavní produktu, headsetu XTAL.

„Největší smysl pro využití brýlí je, když se potřebujete dostat co nejblíže realitě. Finančně to dává smysl ve chvíli, kdy je třeba provoz stroje drahý anebo se jedná o rizikové případy,“ popsal Polčák před časem pro e15. Český startup zřejmě nikdy nebude cílit na koncového zákazníka, brýle dodává zejména armádám a soukromým leteckým společnostem, kde vidí velký prostor pro výdělky. „Například létání ve stíhačce F-35 stojí třicet až čtyřicet tisíc dolarů za hodinu. Pokud jsme schopni ušetřit alespoň jednu hodinu každému pilotovi měsíčně, tak se bavíme o násobné návratnosti,“ uvedl Polčák.

Vrgineers se tuto investici podařilo získat v době, která je pro startupy složitá. Český trh se po letech, kdy byly peníze pro mladé firmy široce dostupné, výrazně propadl a mnohé společnosti mají problém najít nový zdroj financování. „Často nyní vidíme, že se nějaký startup snaží sehnat peníze na trhu i několik měsíců,“ popsal v rozhovoru s e15 situaci na startupovém trhu Ondřej Zemek z advokátní kanceláře Sparring. „Mám ale za to, že se trh už pomalu zvedá, předpokládám, že to bude trvat půl roku. Pokud by to ale trvalo déle, měla by startupová scéna velký problém.“

Investice z Tchaj-wanu by mohla pomoci pro navázání spolupráce s tamním průmyslem, který je známý například silným oborem výroby polovodičů. „Těšíme se na úzkou spolupráci s Vrgineers a na jejich propojení s tchajwanským leteckým průmyslem, který vstupuje do fáze rychlého růstu,“ potvrdil Mitch Yang, řídící partner Taiwania Capital. Yang také uvedl, že kromě výcviku pilotů vidí u produktů Vrgineers potenciál v oblasti „těžké techniky“. Fond hledá ve střední Evropě příležitosti dlouhodobě, nedávno investoval do slovenského startupu Photoneo.

Kromě tchajwanského fondu se na investici podíleli také stávající investoři Y Soft Ventures, Nation1 nebo Somnium Space, k nim se přidala skupina andělských investorů a společnosti Quanti a Etnetera. V minulosti do startupu investovali podnikatelé Josef Průša nebo Daniel Vávra. Před posledním investičním kolem držel šéf společnosti Marek Polčák podíl ve výši 20 procent.